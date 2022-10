BYD Atto 3 deelt in vijfsterrenregen Euro NCAP

Voertuigveiligheidstester Euro NCAP deelt een reeks met recente resultaten van tien nieuwe auto's voor de Europese markt. Daaruit blijkt dat BYD's eerste wapenfeit voor de Europese automobilist, de Atto 3, goed is voor een 5-sterrenbeoordeling. Ook de nieuwe Mercedes-Benz EQE valt in positieve zin op.

Te beginnen met die eerste: de BYD Atto 3. Het is de eerste auto van het Chinese merk die hier op de markt zal verschijnen. Hoewel sommigen sceptisch zijn over de kwaliteit van Chinese producten, lijkt het wat de veiligheid betreft voor de Atto 3 wel snor te zitten. De auto scoort goed in de crashtests en zijn rijke uitrusting op het gebied van actieve veiligheidssystemen (noodremsystemen, etc.) werkt naar behoren. Dat maakt dat de compacte SUV goed is voor het maximum aantal sterren.

Ook de Mercedes-Benz EQE schrijft vijf sterren op zijn naam, al is dat voor Mercedes niet heel opmerkelijk: het is de vierde nieuwe auto van het merk die dit jaar vijf sterren scoort. Met dank aan zijn goedwerkende Active Emergency Stop Assist, een systeem dat de auto veilig en volledig tot stilstand brengt als de auto merkt dat de chauffeur niet meer in staat is de auto te besturen, is de EQE zelfs één van de topscoorders op de lijsten van Euro NCAP. Als het aankomt op functies die deels autonoom rijden mogelijk maken, is de EQE zelfs de absolute topscoorder volgens NCAP.

Euro NCAP beoordeelde onlangs nog acht andere modellen, waaronder de Mazda CX-60, BMW X1 en 2-serie Active Tourer, Seat Ibiza en Arona, Volkswagen Golf, Citroën C5 X en Mobilize Limo. De laatste twee scoorden vier sterren, de rest in het rijtje vijf. Niet elk model in het rijtje werd voor het eerst getest. Niet alleen nieuwe auto's, maar ook auto's die bijvoorbeeld geüpdatete veiligheidssystemen, meer airbags of een facelift ontvingen, komen in aanmerking voor een nieuwe beoordeling.