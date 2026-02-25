Ga naar de inhoud
MENU

Menu

Auto's
Kenteken

Met elektrische MG 2 wil MG de Renault 5 gaan pesten

Het wordt druk in het elektrische B-segment

2
MG 3 Hybrid+
Lars Krijgsman

MG heeft een uitgebreid elektrisch modellengamma, maar een compacte elektrische hatchback ontbreekt nog in de line-up. Maar niet lang meer. MG komt namelijk met de MG 2: een kleine EV waarmee het de Renault 5 wil gaan jennen.

MG heeft zijn leveringsgamma de laatste jaren grondig herzien. MG levert de hybride MG 3 Hybrid+, ZS Hybrid+, HS Hybrid+ en natuurlijk de plug-in hybride HS Plug-in Hybrid. Daarnaast kun je kiezen uit een handjevol elektrische modellen, waarvan het gros nog piepjong is. De MG 4 Electric is de oudste van het stel, maar die wordt spoedig volledig vernieuwd. Een elektrische hatchback in wat vaak aangeduid wordt als het B-segment, heeft MG nog niet. Maar die komt wel!

Uit berichtgeving van AutoExpress, dat gesproken heeft met MG's vice president Global Design Jozef Kaban, blijkt dat er achter de schermen wordt gewerkt aan een compacte elektrische hatchback die MG 2 gaat heten. Het elektrische alternatief voor de MG 3 Hybrid+ wordt volgens Kaban 'de schattige baby van de MG-familie'. MG's instap-EV wordt het een waar designstatement dat met 'Brits smaakje'.

Eenmaal op de markt, krijgt de MG 2 het niet makkelijk. Renault heeft de speelse Renault 5 E-Tech Electric, Fiat de met retro-elementen overladen Grande Pande en Citroën voert de relatief nuchtere ë-C3 in deze klasse. Volkswagen komt met de ID Polo, Cupra met de Raval en Kia heeft de EV2 klaarstaan om zich in de strijd te mengen. Het wordt druk in het elektrische B-segment.

2 Bekijk reacties
MG Elektrische Auto

PRIVATE LEASE MG

INFO

Ontdek deze occasions: had je ze al gezien?

MG ZS Luxury 45 kWh | Navi | Leder | Panoramadak | Camera | Stoelverwarming | CarPlay |

MG ZS Luxury 45 kWh | Navi | Leder | Panoramadak | Camera | Stoelverwarming | CarPlay |

  • 2020
  • 57.779 km
€ 14.495
MG ZS Luxury 45 kWh | Leder | Panoramadak | Navi | Camera | CarPlay | Stoelverwarming |

MG ZS Luxury 45 kWh | Leder | Panoramadak | Navi | Camera | CarPlay | Stoelverwarming |

  • 2020
  • 75.099 km
€ 14.495
MG ZS EV Standard Range Comfort 50 kWh Nieuw

MG ZS EV Standard Range Comfort 50 kWh Nieuw

  • 2024
  • 165 km
€ 24.950

Lees ook

MG S6 EV

Test MG S6 EV: de fijnste sinds de ZT

Nieuws
MG S6

Het Chinese MG heeft alleen al in Europa één miljoen auto's verkocht

Nieuws
MGS6 EV

MG S6 EV: bijna €12.000 duurder dan de S5 EV

Vergelijkende test
MG HS Hybrid+

De MG HS Hybrid+ laat de Dacia Bigster Hybrid duur en beter lijken

Nieuws
BYD Seal 06 DM-i

EU-strafheffing Chinese auto’s had precies omgekeerde effect

Lezersreacties (2)

Reageren

Maak melding van misbruik

Let op! Deze functie is niet bedoeld om zelf een commentaar toe te voegen. Optioneel kun je er een opmerking bij plaatsen.

Er is iets mis gegaan. Probeer het later nog eens of e-mail ons.