Metamorfose voor Roewe RX5

De Chinese fabrikant Roewe breidt zijn leveringslijst uit met de RX5 Plus, een gefacelifte variant van de RX5. Toch is er iets bijzonders aan de hand. De komst van de RX5 Plus brengt het RX5-gamma namelijk opeens op drie modellen.

Roewe bracht in 2016 de RX5 uit, een 4,55 meter lange SUV die wat formaat betreft vergelijkbaar is met auto's als de Opel Grandland X en Volkswagen Tiguan (foto 4 en 5). In 2019 presenteerde Roewe de langere en frissere RX5 Max, een auto die aanvankelijk als opvolger van de RX5 had moeten dienen, maar die uiteindelijk gewoon naast het reeds bestaande model werd gevoerd (foto 6 en 7). Nu laat de Chinese fabrikant de eerste afbeeldingen zien van de RX5 Plus, in feite een gefacelifte versie van de in 2016 gepresenteerde RX5, maar ook deze nieuwe incarnatie wordt gewoon als eigen model aan de RX5-familie toegevoegd. Dat brengt het aantal RX5's dat Roewe in China aanbiedt straks op drie stuks.

De RX5 Plus krijgt een compleet nieuwe voorzijde. Niet alleen heeft de grille een andere invulling, zaken als de voorbumper en de koplampen zijn ook compleet in het nieuw gestoken. De nieuwe kijkers zijn anders van vorm en worden doorklieft door een gifgroene strook kunststof die de kijkers optisch met elkaar verbindt. Centraal op de neus plakt Roewe een groter beeldmerk en de SUV krijgt een nieuwe motorkap, compleet met een brievenbus-achtige opening die we onder meer van modellen van Audi kennen. De wijzigingen aan de achterkant zijn minder ingrijpend, maar ook hier worden er aanpassingen doorgevoerd. De achterlichten hebben niet alleen een nieuwe invulling, ze zijn ook volledig nieuw van vorm. Opnieuw worden ze met elkaar verbonden door een aluminium strip. Daarboven lezen we uitgeschreven de naam van de fabrikant. Geen beeldmerk op de bilpartij dus. Helemaal onderaan de achterkant nemen we een nieuwe bumper waar.

Roewe heeft nog geen informatie over de motoren vrijgegeven, maar we mikken erop dat dit dezelfde 170 pk en 220 pk sterke 1.5- en 2.0 -benzinemotoren zullen zijn. De RX5 Plus komt later dit jaar op de Chinese markt. Hoelang de RX5 Plus zij aan zij met de reguliere RX5 verkocht zal worden, is nog niet bekend.