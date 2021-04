Mercedes-Maybach S 480 is instapmodel voor China

Mercedes legt voor de Chinese markt een zescilinder in de Mercedes-Maybach S-klasse. Deze variant gaat Mercedes-Maybach S 480 4Matic heten. Of de ultraluxe S-klasse ook in Europa met die motorisering op de markt komt, is nog niet duidelijk.

In China staat de extra lange Mercedes-Maybach S-klasse momenteel alleen als 480 4Matic op de prijslijst. Onder de kap ligt de 367 pk en 500 Nm sterke 3.0 mild hybrid zes-in-lijn die we hier kennen uit de S 450 4Matic. Met die krachtbron spurt de toplimousine in 5,8 seconden naar de 100 km/h en stoomt hij door tot een topsnelheid van 250 km/h. In China belast men auto's naar cilinderinhoud, dus in dat licht is het logisch dat de Maybach daar als drieliter op de prijslijst komt te staan. Omgerekend naar euro's kost hij aldaar €187.415. Of deze motorvariant op termijn ook naar Europa komt, is nog niet duidelijk.

Het is bovendien nog niet definitief bekend met welke motoren de Mercedes-Maybach S-klasse in Europa op de markt komt. Het ligt echter voor de hand dat de 4.0 biturbo-V8 uit de GLS 580 ook onder de motorkap van de S komt te liggen. Ook gaf Mercedes teaserafbeeldingen vrij van een variant met V12. Vermoedelijk is dat de 630 pk sterke krachtcentrale uit de vorige Mercedes-Maybach S 650. In de zomer van dit jaar is de toplimousine hier verkrijgbaar.