Mercedes-Benz EQS SUV volgt EQS met facelift

Als op dakrails

Mercedes-Benz EQS SUV facelift
Jan Lemkes

De Mercedes-Benz EQS krijgt binnenkort een facelift. Vandaag blijkt dat ook de grotere en ruimere EQS SUV een update krijgt, want die auto is voor het eerst gespot.

‘Oja!’ We kunnen ons goed voorstellen dat er zoiets door je hoofd ging bij het lezen van de modelnaam ‘EQS SUV’, want erg opvallend is het bestaan van deze grote Mercedes-EV tot op heden niet. De auto is nauwelijks een SUV, maar doet met zijn bolle vorm en aflopende neus zelfs een beetje aan de R-klasse van weleer denken. De extra ruime EQS is er ook als zevenzitter en dat is meteen zijn grootste plus ten opzichte van de optisch nagenoeg identieke EQE SUV, die altijd twee zitrijen heeft.

De faceliftversie van de reguliere EQS kwam al eens voorbij, maar de vernieuwde EQS SUV zagen we niet eerder. De auto is nog goed afgeplakt, maar de modieuze Mercedes-sterretjes in de koplampen zijn goed te zien. De achterlichten krijgen ook een andere indeling, maar nu eens geen sterretjes. Enigszins opmerkelijk zijn de dakrails, die we tot op heden niet zijn tegengekomen bij een EQS SUV. Slecht voor de stroomlijn, maar allicht zijn er klanten die er blij van worden.

Mercedes-Benz EQS SUV

In Nederland is AMG-aankleding standaard, tenzij je voor de Maybach-versie kiest.

Voor- en achterbumper zijn ook nieuw, en lijken wat strakker te worden dan nu. Dat kan echter ook komen door de hier geteste uitvoering, want in Nederland is een EQS SUV altijd uitgevoerd met AMG-pakket. Elders is dat niet het geval. De nep-luchtinlaatjes in de achterbumper zijn onderdeel van dit pakket en ontbreken op deze auto, terwijl de bumpers zelf ook net wat meer ingetogen zijn zonder AMG-opsmuk.

