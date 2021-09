De eerste Mercedes op een speciaal voor EV’s ontwikkeld platform is geen middelgrote cross-over, maar toplimousine EQS. Daar is goed over nagedacht, want volgens Mercedes-Benz is dit de manier om met name Amerikanen aan de EV te krijgen.

De EQS stelt Mercedes namelijk in staat om ‘zijn positie in het centrum van luxe en technologie te verzilveren’, meldt Daimler-CEO Ola Källenius bij monde van Automotive News Europe. Met andere woorden: de EQS trekt als toplimousine alles uit de kast en laat ook aan lieden die hem niet kunnen betalen zien waartoe Mercedes op EV-gebied in staat is.

De S-klasse is in Noord-Amerika misschien nog wel meer dan hier het symbool van ultieme luxe en daar profiteert het elektrische equivalent natuurlijk vrolijk van mee. Volgens Källenius helpt de EQS om voet aan de EV-grond te krijgen in de VS en zet de auto Mercedes echt op de kaart als EV-bouwer in het land. De EQS werd daarom ook eerst in de VS gelanceerd, terwijl de reguliere S-klasse juist ruime tijd na zijn Europese introductie in de VS arriveerde.

Bijkomend voordeel van een elektrische toplimousine: in dit segment gaat het niet om grote aantallen, dus spelen eventuele leveringsproblemen door bijvoorbeeld het chiptekort niet zo’n grote rol. Nadat Mercedes zichzelf in de Amerikaanse kijker heeft gespeeld met het elektrische vlaggenschip, zou de acceptatie van kleinere en betaalbaardere modellen ook gemakkelijker moeten gaan.

Natuurlijk komt het EV-merk bij uitstek, Tesla, ook uit de VS. In die zin is het wat pedant om vanuit Europa te roepen dat Amerikanen maar niet aan EV’s kunnen wennen, maar toch is de EV in grote delen van de VS aanzienlijk minder geaccepteerd dan hier. Logisch, want in Europa zijn er vele miljarden aan subsidies doorheen gegaan om te komen waar we nu zijn. In 2020 was ongeveer 2 procent van de verkochte auto’s in de VS elektrisch. In West-Europa lag het aandeel in datzelfde jaar op 6,7 procent.

Openingsfoto: één van de eerste serieproductie-exemplaren van de EQS is bedoeld voor de Noord-Amerikaanse markt. Let op de oranje 'side markers' en reflectors.