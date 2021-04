Mercedes EQB-teaser laat zien wat we al weten

De teaserplaat toont een GLB met een neus die we grofweg al kennen van de EQA. Dat is niet zo gek, want de EQB is voor de GLB wat die EQA is voor de GLA. Concreet: een elektrische versie van de GLB, de opmerkelijk gelijnde zevenzits-SUV die in 2019 werd gepresenteerd.

De doorlopende ledpartij op het front is uiteraard ook op de EQB te vinden. Hetzelfde geldt ongetwijfeld voor de dichte, hoogglans zwarte plaat die de optische taak van de grille op zich neemt en de koplampen met elkaar verbindt. Met dit front is het verschil met de benzineversie groter dan bij de EQA/GLA, omdat de GLB van nature een vierkante voorgevel met min of meer rechthoekige koplampen heeft.

Hoewel het op de teaser niet te zien is, wordt ook de achterzijde duidelijk anders dan die van een GLB. Zo verschijnt er op de elektrische versie een doorlopende achterlichtpartij en wordt het logo midden op de achterklep geplaatst. De kentekenplaat moet daardoor verhuizen naar een plekje in de bumper.

Wat niet verandert, is het praktische gebruiksgemak. Mercedes belooft ook voor de EQB zeven zitplaatsen en een laadvolume tot 1.700 liter, nauwelijks minder dan de GLB.

De EQB wordt onthuld op Auto Shanghai, de Chinese autobeurs die dit weekend toch echt z’n deuren wil openen. Reken qua techniek trouwens eveneens op veel overeenkomsten met de EQA, die als EQA 250 over een accupakket van 66,5 kWh, een actieradius van 426 km en 190 pk aan elektrokracht beschikt.