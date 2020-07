Mercedes-Benz wil van Smart-fabriek af

Mercedes-Benz geeft aan dat het de komende jaren stevig moet investeren in het elektrificeren van zijn modellengamma. Daarnaast zegt het merk de komende jaren zijn vierwielers en zijn bedrijfsprocessen te gaan digitaliseren, tevens een behoorlijke kostenpost. Om het bedrijf klaar te stomen voor deze omschakeling, wordt onder meer het productienetwerk gestroomlijnd. Mercedes-Benz zegt in het kader hiervan naar een manier te zoeken om zijn fabriek in het Franse Hambach te verkopen.

De fabriek in Hambach is er dan ook een die Mercedes-Benz logischerwijs liever kwijt dan rijk is. Het merk produceert er sinds 1997 de Smart ForTwo. De Forfour valt hierbuiten, daar de eerste generatie Forfour door het Nederlandse VDL Nedcar in Born werd geproduceerd en de huidige generatie door Renault in het Sloveense Novo Mesto. Momenteel produceert Mercedes-Benz in Hambach de Fortwo EQ en Fortwo Cabrio EQ, maar dat zal niet heel lang meer duren. In 2019 werd immers al bekend dat de opvolgers van de huidige Smart-modellen door een samenwerkingsverband met het Chinese Geely in China gebouwd zullen worden.

Aanvankelijk zou Mercedes-Benz de nog te onthullen EQ A, een elektrische versie van de GLA, in het Franse Hambach gaan produceren. Hoe dit zich uiteindelijk gaat afwikkelen, is vooralsnog niet bekend. Het is niet ondenkbaar dat de compacte elektrische Mercedes-Benz uiteindelijk toch in Frankrijk gebouwd gaat worden. Het merk stelt immers ook als voorwaarde van de verkoop van de fabriek dat de productie van de huidige Smart-modellen er voorlopig zal worden voortgezet door de nog te vinden nieuwe fabriekseigenaar.