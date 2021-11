Mercedes-Benz wil banden leeg laten lopen als 'noodrem'

Normaal gesproken heb je je banden hard nodig om goed en veilig te kunnen remmen. Toch speelt men bij Mercedes-Benz met het idee om ze leeg te laten lopen, zo blijkt uit een door Carbuzz opgedoken octrooi. Wie denkt dat je dan na elke noodstop je banden weer moet gaan oppompen, als deze niet überhaupt helemaal kapotgereden zijn, kan gerust ademhalen. Het zou alleen toegepast worden als het reguliere remsysteem niet thuis geeft. Een echte noodrem dus, ter aanvulling.

In de beschrijving van het octrooi is volgens Carbuzz vermeld dat het vooral met het oog op elektrische en hybride auto's bedacht is. Regeneratief remmen is daarbij uiteraard de onderscheidende factor met conventioneel aangedreven auto's. Het remmen gebeurt via brake-by-wire en als daar een storing in optreedt, heb je (een overigens uiterst geringe) kans dat er niets meer gebeurt als je het pedaal intrapt. In dat geval zal het nieuwe systeem van Mercedes de banden deels of geheel leeg laten lopen om de auto toch tot stilstand te krijgen. Overigens zou het ook andersom weer mogelijk zijn om de banden op te pompen na zo'n noodremactie. Dan is het alleen wel de vraag of de banden nog intact zijn.

Of en wanneer Mercedes-Benz een dergelijk systeem werkelijk gaat toepassen, is nog maar de vraag. Er worden wel vaker octrooien aangevraagd voor vindingen die uiteindelijk in de kast blijven staan.