Nieuwe Mercedes-AMG SL te zien

Mercedes-Benz presenteert binnenkort een geheel nieuwe generatie van de SL, de eerste nieuwe SL in tien jaar. Het is die nieuwe open tweezitter waar op internet digitale platen van zijn opgedoken.

Onder meer Instagram-account cars_secrets en dat van illustrator Andrei Avarvarii - je mogelijk bekend van de vooruitblikken in Blik to the Future, plaatsen vandaag digitale tekeningen van de nieuwe SL online. Het lijkt niet te gaan om patentplaten, al zijn ze te gedetailleerd om door een willekeurige digitale tekenaar te zijn gemaakt. In principe bevestigen de afbeeldingen wat we al weten: de nieuwe SL slaat een andere maar evengoed bekende weg in.

Wie een blik op deze computertekeningen werpt, zou zomaar het gevoel kunnen hebben naar de nieuwe AMG GT Roadster te kijken. Het lijkt er dan ook sterk op dat de nieuwe SL die auto gaat vervangen. Vooral ook omdat de nieuwe SL ontwikkeld is door Mercedes-AMG. Hoewel de nieuwe SL net als zijn verre voorvaders weer een stoffen kap krijgt, krijgt hij ook een kleine achterbank. Het wordt dus een 2+2 en met die eigenschap lijkt Mercedes-Benz de nieuwe SL ook als opvolger van de S-klasse Cabriolet in te zetten. Kijk niet gek op als de op termijn nieuwe AMG GT Coupé de sportiever ingestelde dichte versie van de SL wordt, maar dat blijft nog even speculatie.

Binnenkort weten we alles over de nieuwe SL, die die per definitie een AMG zal zijn.