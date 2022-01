Mercedes-Benz Vision EQXX: 1.000 kilometer elektrisch

Mercedes-Benz heeft met de Vision EQXX een futuristisch uithangbord van zijn technische kennis en kunde gepresenteerd. De Vision EQXX laat zien waartoe Mercedes-Benz op elektrogebied in staat is. Dat blijkt behoorlijk wat te zijn.

Mercedes-Benz had de Vision EQXX tijdens de CES (Consumer Eletronics Show) in Las Vegas willen presenteren, maar trekt nu op afstand en geheel digitaal het doek van zijn technische hoogstandje. De Vision EQXX bereikt volgens Mercedes-Benz 'meer met minder' en is aerodynamischer dan... een voetbal.

Vooropgesteld: de Mercedes-Benz Vision EQXX is geen productiemodel en ook geen concrete vooruitblik daarop. Wel is het de verwachting dat bepaalde technieken op termijn in zekere zin terugkeren op een productiemodel. Dat belooft heel wat, de specificaties van de Vision EQXX zijn namelijk niet mis. Het is de meest efficiënte elektrische auto die Mercedes-Benz ooit heeft gemaakt. Het technologische uithangbord komt op een lading namelijk meer dan 1.000 kilometer ver en dat betekent dat je met de auto van Parijs naar Berlijn kunt rijden zonder op te laden. Voor die enorme actieradius heeft Mercedes-Benz zijn showauto niet volgepropt met een 150 kWh groot accupakket, maar met een 'minder dan 100 kWh' groot exemplaar. De winst zit hem vooral in de efficiëntie van het model. Mercedes-Benz claimt dat zo'n 95 procent van de in de batterij opgeslagen energie daadwerkelijk de wielen bereikt, er gaat dus maar heel weinig verloren.

De Cw-waarde van de Mercedes-Benz Vision EQXX bedraagt een bijzonder lage 0,17. Om dat in perspectief te plaatsen: de EQS scoort een Cw-waarde van 0,20 en een voetbal noteert 0,18 op zijn Cw-rapport. Wel legt de high-tech concept-car het af tegen een pinguïn (0,05). Zo leer je nog eens wat. Je ziet overigens direct aan de showauto af dat hij heel wat uurtjes in de windtunnel heeft gestaan. Hij heeft dichte wielen en een opvallend lange achterpartij die eindigt in een scherp afgeknotte 'Kamm'-kont. Daarnaast loopt de auto naar achteren taps toe, onder meer doordat de spoorbreedte er 5 centimeter korter is. Het totale oppervlak van het front is opvallend genoeg kleiner dan dat van de CLA.

De EQXX staat op 20-inch dichte, lichtgewicht magnesium wielen waar banden met een extra lage rolweerstand omheen zijn gevouwen. Het gelikte studiemodel heeft daarnaast lichtgewicht remschijven van een aluminiumlegering, een uit de F1-afkomstig lichtgewicht subframe en heeft op het dak flinterdunne zonnecellen die in het gunstigste geval tot 25 kilometer actieradius toevoegen. Verdere gewichtsbesparing heeft Mercedes-Benz gerealiseerd door de toepassing van bijvoorbeeld treklussen aan de binnenkant van de portieren in plaats van zware handvatten en door diverse materialen en afwerkingspanelen te perforeren. Opvallend is het front van de Vision EQXX, dat vertoont maar weinig overeenkomsten met bestaande modellen van het merk en doet zelfs iets denken aan dat van de Kia EV6. De achterkant van de auto doet enigszins denken aan de IAA Concept die in 2015 debuteerde. De portieren van de Vision EQXX zijn gemaakt van met koolstofvezel en glasvezel versterkte kunststof en het staal dat voor de rest van de carrosserie is gebruikt is niet alleen flinterdun, maar ook nog eens vervaardigd uit gerecycled staal.

Ook is de elektrische aandrijflijn met een enkele 204 pk sterke elektromotor relatief bescheiden. Het gemiddelde energieverbruik van de EQXX ligt volgens Mercedes-Benz op 10 kWh/100 km. Ter vergelijking: Tesla's Model 3 met achterwielaandrijving - niet bepaald de meest 'dorstige EV' noteert zo'n 15 kWh/100 km. De aandrijflijn is ontwikkeld door een team waar ook knappe koppen van Mercedes' F1-afdeling aan hebben meegewerkt en is een afgeleide van die van de op stapel staande Mercedes-AMG Project One, en dat resulteert in een volgens de Duitsers uiterst compacte elektromotor en een lichtgewicht en relatief klein accupakket met een hoge energiedichtheid. Het pakket is grofweg half zo groot als het grootste accupakket in de EQS en weegt zo'n 30 procent minder. Het geheel wordt on demand gekoeld en dat betekent dat de accucellen vrijwel altijd de ideale temperatuur hebben. De koeling vindt slechts ten dele plaats door het koelsysteem. De EQXX is vanbuiten doorspekt met (actieve) kleppen en koelsleuven die de boel koelen zonder dat dit energie kost. Zelfs met alle kleppen geopend neemt de Cw-waarde slechts met 0,007 toe. Wel zo fijn voor de efficiëntie. Daarnaast heeft Mercedes' CES-knaller een warmtepomp die restwarmte van de elektromotoren opzuigt en gemengd met de buitenlucht het interieur in kan jagen. Ook dat scheelt energie.

De Vision EQXX is Mercedes' vlaggenschip onder de studiemodellen en dus kan ook een technologisch geavanceerd interieur niet ontbreken. Mercedes-Benz geeft het model een gigantisch 120 centimeter breed (47,5 inch) 8K-display in het interieur dat uit één geheel bestaat en dat dus niet is opgebouwd uit meerdere schermen zoals gebruikelijk. Het scherm heeft 3.000 dimbare 'zones' en dus kunnen om energie te sparen grote delen worden uitgeschakeld als er op die plekken niets weergegeven hoeft te worden. Volgens Mercedes-Benz bootst de software van het infotainmentsysteem de denkwijze van het menselijk brein na. Dat klinkt eng en vaag en dat zal voorlopig ook zo blijven. Het komt er min of meer op neer dat het systeem alleen energie gebruikt wanneer het een proces uitvoert.

Leuk detail is de in lengte over de vloer lopende 'tunnel' die de suggestie wekt dat hieronder een aandrijfas schuilgaat, maar dat is natuurlijk niet het geval. Geen nieuw technologisch hoogstandje zonder een passage over hoe lief het model voor het milieu is. Zo spreekt het merk van de toepassing van gerecyclede materialen waarvan een deel ook plantaardig is. De genoemde treklussen zijn van veganzijde en we lezen over de toepassing van zowel veganleer van cactusvezels en paddenstoelwortels als uit bamboevezels vervaardigde vloermatten en kunststof dat van gerecyclede petflessen is gemaakt. Meer met minder, Mercedes-Benz laat zien hoe het ook kan.