Mercedes-Benz V-klasse ondergaat facelift

De wijzigingen zijn op optisch vlak niet bepaald ingrijpend te noemen. De V-klasse krijgt een nieuwe voorbumper en de zwarte kunststof lamellen die achter de zilverkleurige lamellen in de grille zijn geplaatst, zijn vervangen voor een gaaspatroon. Wie het AMG Line-pakket bestelt, krijgt een V-klasse waarbij de grille uit zilverkleurige pinnetjes lijkt te bestaan. Mercedes-Benz levert verder vier nieuwe lakkleuren en zet een stel nieuwe lichtmetalen wielen op de bestellijst. Vanbinnen blijven aan aanpassingen beperkt tot nieuwe materialen en herziene uitstroomopeningen voor de ventilatie.

Groter nieuws op motorenvlak. De V-klasse maakt kennis met een nieuwe diesel die bovenaan de motorenlijst komt te staan: de V300. De V300 is een 240 pk en 500 Nm krachtige variant van de bekende viercilinder dieselmotor. Het gemiddeld verbruik moet op 5,9-6,3 l/100 km liggen. Met die krachtigste diesel sprint de V-klasse in 7,9 tellen naar een snelheid van 100 km/h. Zijn topsnelheid ligt op 220 km/h. Mercedes-Benz meldt verder dat de V250d, de 190 pk en 440 Nm sterke variant, blijft bestaan. De 200d en 220d komen we vooralsnog niet op de motorlijst tegen. De V-klasse maakt verder kennis met de 9G-Tronic-automaat. Alle motorversies sturen hun vermogen in de basis naar de achterwielen, maar 4Matic-aandrijving is standaard Op de lijst met veiligheidssystemen komt nu Active Brake Assist te staan. Daarnaast is New Highbeam Assist Plus nieuw.

Mercedes-Benz meldt verder trots dat het spoedig met een volledig elektrische MPV op de proppen komt.