Mercedes-Benz E-klasse Cabriolet én Coupé vernieuwd

In maart legde Mercedes-Benz zowel de E-klasse Sedan als diens Estatebroertje op de snijtafel, maar op de bijgewerkte Coupé en Cabriolet moesten we tot vandaag geduld hebben. Mag geen verrassing heten dat ook deze twee meer op levensgenieters gerichte carrosserievarianten in grote lijnen dezelfde wijzigingen ondergaan als hun zustermodellen. Dat betekent dat ook de E Coupé en E Cabriolet te herkennen zijn aan een gewijzigde snuit waar niet alleen herziene bumpers en een nieuwe grille, maar ook andere, smallere koplampen het beeld bepalen. De kijkers zijn standaard voorzien van full-ledtechniek. Multibeam-ledunits zijn optioneel leverbaar. Ook de achterlichten worden aangepast, al blijft de vorm van de units gelijk. Hier is het puur de indeling die is gewijzigd.

Andere optische aanpassingen zijn kleine noviteiten die veelal gepaard gaan met een facelift. Denk aan de komst van nieuwe lichtmetalen wielen, waaronder aerodynamische en vrij dichte aerovelgen, en een stel frisse lakkleuren. Het interieur blijft wat vormgeving betreft nagenoeg ongewijzigd, al profiteren ook de Coupé en Cabriolet van de komst van nieuwe stuurwielen en andere afwerkingsmaterialen. Alle E's Cabriolet en Coupé, ongeacht de uitvoering, krijgen de jongste versie van het MBUX-multimediasysteem en dat betekent dat de auto twee 10,25-inch displays heeft, waarvan er één direct achter het stuur is geplaatst. Optioneel zijn twee 12,3-inch exemplaren leverbaar.

Mercedes-Benz breidt de lijst standaard veiligheidssystemen uit met onder andere Active Brake Assist,.een systeem dat indien nodig zowel remt voor stilstaande voertuigen als voor voetgangers. Dankzij Active Stop-and-Go kan de E-klasse tot zo'n 60 km/h netjes in het midden van zijn baan blijven en remmen voor voorliggers.

Natuurlijk is er ook motorisch nieuws. Het tweetal wordt uitgerust met de 265 pk sterke 2.0 viercilinder dieselmotor die is voorzien van een 48v mild-hybrid systeem. Het EQ Boost-systeem is in staat tijdelijk 20 pk en 180 Nm te leveren, en dat drukt niet alleen het verbruik, maar zorgt indien nodig ook voor extra vermogen. Het modellengamma omvat verder de 194 pk en 400 Nm leverende E220d en E220d 4Matic en de 400d, met de 3-liter van 340 pk en 700 Nm onder de kap. Op benzinevlak staan de 197 pk en 320 Nm leverende E200/E200 4Matic, de E300 van 258 pk en 370 Nm en de 272 pk en 500 Nm sterke E450 4Matic klaar. Alle benzinemotoren zijn uitgerust met mild-hybrid techniek en kunnen via EQ Boost over extra vermogen te beschikken.

In tegenstelling tot de Coupé en Carbiolet-versies van de C-klasse moeten deze twee varianten het weer zonder hardcore 63-AMG-varianten doen. Wel is er weer een E53 4Matic-variant. Deze hebben wederom de 435 pk en 520 Nm 3.0 zes-in-lijn onder de kap die dankzij EQ Boost-tijdelijk over 22 pk en 250 Nm extra kunnen beschikken. Schakelen gaat met een AMG Speedshift 9-automaat met dubbele koppeling. Vanbuiten zijn deze AMG-versies wederom te herkennen aan hun sportievere bumperwerk. Nieuw is onder meerde komst van het AMG Dynamic Plus Package, een pakket waarmee de E 53 voor het eerst ook in een Race-programma met Drift-modus is in te stellen. De E Coupé 53 AMG en E Cabriolet 53 AMG sprinten in respectievelijk 4,4 en 4,6 seconden naar 100 km/h.

Nederlandse prijzen zijn nog niet bekend, die volgen in de aanloop naar de marktintroductie.

