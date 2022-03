Mercedes-Benz T-klasse: Kangoo met ster

De Citan is altijd een vreemde eend in het gamma van Mercedes-Benz geweest. De op de Renault Kangoo gebaseerde compacte bedrijfswagen van Mercedes-Benz staat op het punt een fraaier aangeklede personenversie te krijgen in de vorm van de T-klasse. Er komt zelfs een volledig elektrische versie van.

In 2012 ging er een kleine schok door autoland toen Mercedes-Benz de Citan aan het daglicht voorstelde. De Citan was feite weinig meer dan een Renault Kangoo met een Mercedes-snuitje en een eigen interieur. In 2021 werd de Citan opgevolgd door een geheel nieuwe generatie, een auto die opnieuw zijn genen deelde met de niet lang daarvoor gepresenteerde splinternieuwe Kangoo. De Citan is de bedrijfswagenvariant die waar ook een voor zakelijk gebruik bestemde versie met zijruiten en in totaal vijf zitplaatsen van beschikbaar is. Voor het eerst in de Citan-geschiedenis komt er ook een daadwerkelijke personenautoversie van. Die gaat T-klasse heten.

De T-klasse wordt tot de Citan wat de V-klasse tot de Vito is: een fraaier afgewerkte en luxueuzer uitgevoerde slimme personenversie. Van bedrijfswagenversie Citan komt een elektrische Citan-e en ook de T-klasse krijgt een variant met een volledig elektrische aandrijflijn. Die wordt natuurlijk aan het EQ-label gehangen en wordt met een eigen naam min of meer neergezet als los model. Volgens diezelfde strategie is de de EQV de elektrische versie van de V-klasse. De elektrische T-klasse gaat dan ook EQT heten. Als de specificaties van die EQT overeenkomen met die van de elektrische Kangoo E-Tech Electric, dan kun je rekenen op een 122 pk sterke elektromotor en een 45 kWh accu. Dat accupakket moet de auto een actieradius van zo'n 300 kilometer opleveren.

Mercedes-Benz zegt dat het de T-klasse op 26 april presenteert en geeft daarbij alvast een teaserplaat van het nieuwe model vrij. De T-klasse onderscheidt zich op optisch vlak onder meer met ledkoplampen, in carrosseriekleur gespoten bumpers en zijspiegelkappen, een fraaier uitgevoerde grille met verchroomde lamellen en wielen die prettiger op het netvlies liggen.

Renault haalt van zowel de Kangoo als diens op de Dacia Dokker gebaseerde Express-broertje alleen de bedrijfswagenversie naar Nederland. Het is nog niet bekend of dat Mercedes-Benz besluit de T-klasse en de EQT wel naar ons land te halen. Die laatste zou hier best eens beter aan kunnen slaan dan de eerste.