Mercedes-Benz sluit deal met CATL voor accu's

De accu's van CATL zijn volgens Mercedes-Benz bedoeld voor 'de volgende generatie EV's'. Het gaat nog wel even duren voordat de €7,34 miljard kostende fabriek gereed is, want de bouw gaat dit jaar van start. De Hongaarse accu's moeten in ieder geval CO2-neutraal geproduceerd gaan worden en zijn deels bedoeld voor elektrische Mercedessen die in Stuttgart en Hongarije van de band rollen. Mercedes-Benz is niet de enige fabrikant waarvoor CATL in Hongarije accu's gaat produceren. Ook BMW, Stellantis en Volkswagen zijn klanten. Mercedes-Benz wordt echter wel de eerste en grootste afnemer. Met een productiecapaciteit van 100 GWh per jaar is er echter genoeg ruimte om ieder automerk te voorzien van een aardig portie accu's.

In totaal wil Mercedes-Benz aan het eind van dit decennium een productiecapaciteit van 200 GWh aan accu's per jaar bereiken, verdeeld over acht accufabrieken wereldwijd. De Hongaarse fabriek van CATL is één daarvan. Samen met Stellantis werkt Mercedes-Benz in de joint-venture Automotive Cells Company daarnaast aan de bouw van nog eens drie accufabrieken in Frankrijk, Duitsland en Italië. Die moeten gezamenlijk goed zijn voor een productiecapaciteit van ten minste 120 GWh in 2030.