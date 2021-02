Mercedes-Benz roept auto’s terug om probleem eCall

Mercedes-Benz zet een grootschalige terugroepactie op touw wegens een mogelijk probleem met eCall, het automatische noodoproepsysteem. In totaal gaat het om ruim 1 miljoen voertuigen. Het grootste deel daarvan bevindt zich in Amerika, maar ook in Europa kampen auto’s mogelijk met dit probleem.

Het probleem met eCall zit hem in de communicatie met de hulpdiensten. Door het euvel kan het gebeuren dat de noodoproep niet doorkomt of dat de hulpdiensten naar de verkeerde locatie worden gestuurd. Om hoeveel auto’s het in Nederland precies gaat, wil Mercedes-Benz Nederland tegenover AutoWeek niet kwijt. De getroffen modellen zijn in ieder geval wijdverspreid over het gamma van Das Haus, want het gaat om onder meer de CLA, GLA, GLE, GLS, E-klasse, S-klasse en de SLC van bouwjaren 2017 tot 2020.

In eerste instantie probeert men het probleem te verhelpen via een over-the-air update van de software van het eCall-systeem. Mocht dat niet lukken, dan moet de auto naar de werkplaats om de update uit te voeren. Dat proces neemt ongeveer een half uur in beslag. Eigenaren van getroffen auto’s krijgen vanzelf bericht. Overigens hebben zich volgens Mercedes-Benz nog geen ernstige problemen voorgedaan door het probleem met eCall.

Effectief?

Eind vorig jaar pleitte de ADAC, het Duitse equivalent van de ANWB, er nog voor om eCall verplicht te stellen als standaard noodoproepsysteem. Nu moeten alle nieuwe auto’s in Europa namelijk standaard voorzien zijn van een noodoproepsysteem, maar dat mag ook van de fabrikant zelf afkomstig zijn. Die zijn volgens de ADAC echter niet altijd even effectief als eCall. Het probleem bij Mercedes-Benz laat echter zien dat fabrikanten alsnog in grote mate verantwoordelijk zijn voor een goede werking van het systeem.