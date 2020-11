ADAC: 'Noodoproep door auto soms onnodig traag'

Sinds 31 maart 2018 is het systeem op Europees niveau verplicht voor alle nieuwe typegoedkeuringen. Er is alleen één 'maar': autofabrikanten mogen ook een eigen noodoproepsysteem in de auto installeren in plaats van eCall. Die systemen zenden niet rechtstreeks een signaal uit naar de hulpdiensten, maar alarmeren eerst een interne alarmcentrale van de fabrikanten zelf, die vervolgens de oproep weer doorzet naar de hulpdiensten. Dat is niet bepaald effectief: uit een praktijktest van de ADAC bleek dat het in een enkel geval 58 seconden duurde voordat de alarmcentrale van de fabrikant reageerde op de oproep. Daarnaast blijkt dat de taalvaardigheid soms niet op orde is en dat de positiegegevens van de auto niet altijd juist worden doorgegeven aan de hulpdiensten.

In tegenstelling tot de eigen noodoproepsystemen zendt eCall een rechtstreeks signaal uit naar de hulpdiensten. Volgens de ADAC is dat veel effectiever. Daarom wil de instantie dat eCall verplicht wordt voor alle nieuwe voertuigen, niet alleen nieuwe typegoedkeuringen. Daarbij moet de fabrikantspecifieke noodoproep eenvoudig om te bouwen zijn naar eCall. Wanneer de beide systemen parallel in het voertuig aanwezig zijn, moet de bestuurder een voorkeur aan kunnen geven. In dat geval dienen de fabrikanten de eigen noodoproepsystemen te verbeteren: er mag dan geen vertraging optreden bij het melden van het ongeval aan de hulpdiensten.