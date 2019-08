Mercedes-Benz kondigt nieuwe Citan aan

Veel meer dan een aankondiging en een foto van een typeplaatje is de tweet van Mercedes-Benz niet. “We zijn blij om aan te kondigen dat de Mercedes onder de kleine bestelauto’s eraan komt – kijk uit naar nieuws over de Citan-opvolger!”, meldt het bericht. Als de bijgevoegde afbeelding inderdaad de nieuwe Citan laat zien, kunnen we vast melden dat het lettertype niet verandert.

Hoewel de officiële kanalen daar dus geen uitsluitsel over geven, maar alles wijst erop dat ook de volgende Citan z’n techniek zal delen met de Renault Kangoo. De nieuwe versie daarvan is immers al uitgelekt, dus de timing klopt. Ook Nissan zit waarschijnlijk weer in het complot. Het Japanse merk presenteerde onlangs de NV250, een variant op de huidige Kangoo, en had in het verleden de soortgelijke Kubistar in het gamma. De verwachting is dat van alle drie de nieuwkomers een elektrische versie verschijnt. Voor de Citan is dat een primeur.

De tweede generatie van de Renault Kangoo werd in 2007 gepresenteerd en is daarmee inmiddels zelfs voor een besteller behoorlijk op leeftijd geraakt. De Citan verscheen in 2012 en is sindsdien nagenoeg ongewijzigd in productie.