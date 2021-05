Mercedes-Benz EQT Concept: elektrische familievriend

Even een opfrisser: Mercedes-Benz stapte met de komst van de eerste Citan in de wereld der compacte bestelauto's en daar was ook een voor personenvervoer bedoelde versie van: de Citan Tourer. Er komt een nieuwe generatie van de Citan aan en ook die wordt weer leverbaar als Tourer, zo verneemt AutoWeek van Mercedes-Benz. Daar komt echter nog een luxere variant boven te staan in het aanbod, dat wordt de T-klasse. Van die T-klasse komt ook een elektrisch aangedreven versie, de EQT, en daarvan zien we hier de voorbode.

Eigen gezicht

Deze EQT Concept is na de EQV de tweede volledig elektrische auto van Mercedes-Benz Vans, maar in tegenstelling tot bij de EQV is Mercedes deze keer een stuk steviger te werk gegaan aan de ontwerptafel. Net als z'n elektrische familieleden, zoals de EQA, EQB en EQC, heeft de EQT Concept weliswaar in de basis dezelfde vormen als de nieuwe Citan en T-klasse, maar is er een speciaal EQ-sausje overheen gegoten. Aan de voorkant komt dat vooral tot uiting in de sterk afgeronde neus, speciale flink geknepen ledkoplampen en het afgesloten paneel met Mercedes-sterren erin als 'grille'. Verwacht dat de Citan en T-klasse een beduidend conventioneler front krijgen dat meer weg heeft van dat van de A-klasse.

Aan de achterkant is de EQT Concept zo mogelijk nog minder conventioneel als we het vergelijken met de momenteel leverbare busjes van Mercedes-Benz. De C-vormige led-achterlichten die middels een ledbalk aan elkaar verbonden zijn, geven de EQT Concept een behoorlijk eigen voorkomen. Al met al is Mercedes er goed in geslaagd om de verwantschap met de reeds onthulde nieuwe Renault Kangoo flink te verbloemen, maar overeenkomsten zijn er zeker. Daar komen we later nog enkele keren op terug.

Interieur

Het interieur van de EQT Concept oogt typisch Mercedes en bovendien al behoorlijk productierijp. Reken erop dat er niet veel meer verandert voordat de EQT gepresenteerd wordt. Ook hier geldt weer dat je bijvoorbeeld geen Renault-dashboard met Mercedes-logo's hoeft te verwachten, want het is echt allemaal anders en sluit qua stijl keurig aan op de andere (EQ-)modellen van Mercedes. Goed nieuws voor wie niet houdt van alles via het touchscreen afregelen: er zijn nog gewoon fysieke (draai)knoppen voor het bedienen van de klimaatregeling, maar ook voor bijvoorbeeld het volume en de nummerselectie. Op het stuurwiel zitten eveneens reguliere knoppen. Het infotainmentscherm is vrij bescheiden qua formaat en hoewel Mercedes nog geen precieze cijfers noemt, lijkt het net als bij de Kangoo om een 8-inch exemplaar te gaan. Daarop tref je uiteraard Mercedes' MBUX-systeem, dat ook met spraakcommando's te bedienen is.

De EQT en de T-klasse moeten zich verder natuurlijk van de Citan Tourer onderscheiden door hun uitrusting en materiaalgebruik. Zaken als nappa-leren bekleding op de stoelen, een met gerecycled leer bekleed dashboard, gekleurde accenten, maar bijvoorbeeld ook het enorme panoramadak horen daarbij. Dat betekent niet dat de EQT en T-klasse puur 'mooi staat te zijn', want praktisch is hij natuurlijk ook. De middelste zitrij bestaat uit twee stoelen en is in delen neer te klappen. De zetels schuiven daarbij naar voren, waardoor de rugleuningen bijna helemaal vlak komen te liggen. Niet alleen handig als je de EQT als pakezel voor bagage wilt gebruiken, maar ook om toegang te verschaffen tot de twee achterste zitplaatsen. Dat zijn twee relatief riante plekken, waar ook volwassenen op plaats moeten kunnen nemen.

Heb je die stoelen niet nodig, dan zijn ze in te klappen en met de achterkant omhoog te klappen, zodat je meer bagageruimte aantreft als je de achterklep opent. Hoeveel ruimte precies, geeft Mercedes nog niet vrij. Wel meldt men dat de EQT Concept grofweg 4,95 m lang is, 1,86 m breed en 1,83 m hoog. Dat is ongetwijfeld de langste variant, navraag van AutoWeek tijdens een exclusieve preview van de EQT Concept leert dat er twee verschillende lengtematen komen. De Renault Kangoo is standaard bijvoorbeeld krap 4,5 meter lang, dus reken er voorzichtig op dat er van de EQT ook een versie komt die dik 40 cm korter is dan deze conceptauto. Dat is dan waarschijnlijk ook een vijfzitter in plaats van een zevenzitter.

Aandrijflijn

Mercedes-Benz drukt ons op het hart dat het voor deze generatie van de Citan en nieuwkomers EQT en T-klasse meer invloed had op de ontwikkeling dan voorheen. De vorige Citan was oneerbiedig gezegd een Renault Kangoo met een Mercedes-sausje, nu heeft Mercedes echt samen met Renault aan de ontwerptafel gezeten. Dat zien we terug in het ontwerp van zowel het exterieur en interieur, maar de aandrijflijn van de EQT is volgens Mercedes wel gewoon gelijk aan die van de Kangoo E-tech Electric. Die is uitgerust met een 102 pk en 245 Nm sterke elektromotor, gekoppeld aan een 44 kWh accu, goed voor een actieradius van 245 kilometer. Het accupakket is aan een 22 kW-lader in 2 uur weer vol te laden. Met een 75 kW-snellader is in 42 minuten tot 80 procent op te laden. Verwacht dus vrijwel dezelfde specificaties voor de EQT, al zal de actieradius bij de langere versie mogelijk iets ongunstiger uitvallen. Overigens krijgen ook de nieuwe eCitan en eCitan Tourer deze aandrijflijn. Of de EQT ook met een trekhaak leverbaar wordt, kan Mercedes nog niet zeggen.

Mercedes meldt dat de T-klasse in 2022 op de markt komt. De onthulling én marktintroductie van de Citan en eCitan vinden dit jaar nog plaats. Waarschijnlijk krijgen we de T-klasse en de productieversie van deze EQT Concept ook nog dit jaar te zien, maar die gaan dus wat later pas de weg op.