Mercedes-Benz EQT: 'elektrische T-klasse' wél voor Nederland

Afgelopen voorjaar maakten we kennis met een nieuwe klasse van Mercedes-Benz, de T-klasse. Dat klinkt iets spannender dan het is, want de hier in Nederland niet leverbare T-klasse is in wezen de personenautoversie van de Citan. De T-klasse en Citan zijn technische evenknieën van de Renault Kangoo en van die Kangoo bestaat ook al een elektrische personenversie. Mercedes-Benz kan dan vanzelfsprekend niet achterblijven en schotelde in mei 2021 met de EQT Concept al een vooruitblik op een elektrische T-klasse voor. Die krijgt nu, geheel volgens verwachting, een productievervolg in de vorm van de EQT. Die komt wél naar Nederland.

Subtiel EQ-sausje

De Mercedes-Benz EQT krijgt als nieuwste lid van de EQ-familie uiteraard een designtechnisch EQ-sausje over zich uitgegoten, al zijn de verschillen met de T-klasse minder extreem dan je op basis van de conceptcar wellicht had verwacht. De EQT onderscheidt zich onder meer van zijn conventioneel aangedreven broer met een grotere glanzend zwart gelakte 'grille', met uitlopers tot boven en onder de koplampen. Die koplampen ogen overigens vrijwel hetzelfde als bij de T-klasse, al lijkt het alsof het binnenwerk iets donkerder van kleur is. Aan de achterkant is het herkenbaarheid troef, met een scherpe blik kun je te zijner tijd op de weg de EQT en T-klasse alleen van elkaar onderscheiden door te kijken of er een uitlaat te zien is. Natuurlijk kun je ook nog kijken of er een tankklepje is, want waar die bij de T-klasse rechtsachter zit, ontbreekt die bij de EQT. De laadpoort van de elektrische EQT zit verscholen achter het Mercedes-logo in de neus.

In het interieur van de EQT gaat het er ook bekend aan toe, al verraden diverse EQ-logo's in het infotainment dat je met een elektrische Mercedes-Benz op pad bent. Net als in de T-klasse zit er achter de twee voorstoelen een bank met drie duidelijk van elkaar gescheiden zitplaatsen, niet alleen ruim genoeg voor drie volwassen, maar je moet er ook tot drie kinderzitjes op kwijt kunnen. Opladen van mobiele apparaten kan met vier USB-poorten en ook draadloos opladen van je telefoon is mogelijk. Qua totale laadruimte lever je wel wat in ten opzichte van de T-klasse, ongetwijfeld vanwege de accu in de bodem. In de net geen 4,5 meter lange en 1,82 meter hoge Mercedes-Benz EQT kun je met de bank plat tot 1.979 liter verstouwen, waar je in de T-klasse tot 2.127 liter ruimte kunt benutten. Met de bank omhoog kun je tot 551 liter benutten en dat is dan wel weer wat meer dan in de T-klasse (520 liter).

Bekende cijfers

Zoals gezegd deelt de Mercedes-Benz EQT zijn basis met de Renault Kangoo E-Tech Electric en de technische gegevens leveren dan ook geen grote verrassingen op. Een 122 pk en 245 Nm sterke elektromotor drijft de voorwielen aan en haalt zijn stroom uit een 45 kWh-accupakket. Het levert de EQT een rijbereik op van 282 km, op een haar na hetzelfde als bij de Renault Kangoo E-Tech Electric. Bijladen kan aan de 22-kW boordlader, waarmee de accu in 2,5 uur volledig is op te laden. Gaat dat je niet snel genoeg, dan hang je de EQT aan de DC-lader om met maximaal 80 kW bij te laden. In dat geval is van 10 tot 80 procent bijladen in 38 minuten gepiept. Trekken kan ook: de EQT mag geremd tot 1.500 kilo meesleuren, ongeremd tot 750 kilo.

Kamperen

Campers zijn populairder dan ooit en ook een relatief kleine bus als de EQT leent zich al voor kampeeravonturen. De kans om een graantje van de booming campermarkt mee te pakken laat Mercedes-Benz begrijpelijk niet aan zich voorbijgaan. Voor de EQT wordt de zogeheten Marco Polo Module leverbaar. Die zit achterin de EQT en levert hem onder meer een slaapplek op voor twee personen. Met de bank plat kun je een soort bedbodem tevoorschijn halen die eroverheen te leggen is. Dan ontstaat een slaapplek van 2 meter bij 1,15 meter. Verder zijn er aan de achterkant van de auto lades tevoorschijn te trekken, waarin je onder meer een klein kookstelletje treft.

Op zoek naar uitgebreider kampeerplezier? Met de Concept EQT Marco Polo toont Mercedes-Benz een volledig tot camper omgetoverde EQT. Die heeft behalve een weg te klappen bed een heus camperinterieur met kastjes en een wastafeltje, maar verder kun je het dak deels verhogen om in de EQT te kunnen staan. Een koelbox en een 12 liter watertank om op het kraantje aan te sluiten zijn eveneens van de partij.

Wanneer de Mercedes-Benz EQT op de markt komt, is nog niet precies bekend. De productieversie van de Concept EQT Marco Polo verschijnt in elk geval in de tweede helft van 2023, dus de EQT mogen we logischerwijs al eerder in 2023 verwachten.