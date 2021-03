Mercedes-Benz EQS vanbinnen

Stukje bij beetje maakt Mercedes-Benz de puzzel rondom de EQS compleet. De nadruk lijkt daarbij vooral te liggen op het MBUX Hyperscreen, het 1,41 meter brede scherm dat nagenoeg de gehele breedte van het dashboard beslaat. Ook was er al een glimp van zowel het interieur als het exterieur op te vangen, maar het definitieve uiterlijk van de EQS houdt Mercedes-Benz dus nog even onder de pet. Op basis van spionagefoto's en de reeds vrijgegeven informatie ontstaat er echter al een aardig beeld van de elektrische rangetopper. Daarbij is nu het complete interieur van de EQS te zien. Met én zonder Hyperscreen.

Aerodynamische boog

Het uiterlijk krijgt volgens Mercedes-Benz de typische EQ-stijlkenmerken als de lichtbanden voor en achter en een 'Black Panel-front' mee, dat vermoedelijk duidt op een dichte grille-achtige vorm in het zwart à la EQC en EQA. Het koetswerk is getekend uit één boog, het zogeheten 'one-bow design'. Dat, in combinatie met het feit dat men de cabine van de EQS relatief ver naar voren heeft geplaatst, maakt dat hij in één oogopslag herkenbaar is als een EV. Het moet tevens zorgen voor meer binnenruimte in het interieur. Verder zorgt de boog ervoor dat de EQS zeer gestroomlijnd is. Mercedes-Benz geeft namelijk een cW-waarde op van 0,20, zij het dat je daarvoor wel bepaalde wielen moet aanvinken op de optielijst en de auto in de sportmodus moet staan. Die cW-waarde is overigens des te meer bijzonder wanneer je het gaat vergelijken met andere modellen. De A-klasse sedan heeft bijvoorbeeld een waarde van 0,22, terwijl de veel kleinere Volkswagen XL1 een cW-waarde van 0,186 heeft. Gezien het formaat van de EQS is die 0,20 dus best een knappe prestatie.

Verder legt Mercedes-Benz bij het opnoemen van de highlights van de EQS vooral de nadruk op het hyperscreen en het zelflerende vermogen van de auto. Het hyperscreen, dat bestaat uit twee 12,3 inch schermen en één 17,7 inch scherm, hebben we al eerder uitgebreid belicht. Dit ogenschijnlijk enorme display onderscheidt zich van andere touchscreens doordat het haptische feedback biedt én drukgevoelig is, waarbij harder drukken dus een ander effect kan hebben dan zacht drukken. Daarbij zorgt een speciale coating op het scherm ervoor dat het reinigen gemakkelijker gaat. Volgens Mercedes-Benz hoef je daarnaast niet meer eindeloze menustructuren door te akkeren dankzij de 'zero layer' gebruikersinterface, waarbij de vaakst gebruikte functies altijd in beeld staan en de auto zelf suggesties doet op basis van de gebruiksgewoonten van de bestuurder.

Overigens is het hyperscreen niet standaard aanwezig in de EQS. Er komt ook een basisversie zonder hyperscreen, met een 12,3 inch scherm voor je neus en een 12,8 inch touchscreen dat verticaal in het midden is gepositioneerd. Deze layout is dus vergelijkbaar met het dashboard van de S-klasse. Ook komt het head-up display er in twee verschillende varianten, waarvan het reeds bekende augmented reality head-up display de meest uitgebreide is.

Slaapstand

Met maximaal 350 sensoren, afhankelijk van de gekozen opties, meet de EQS diverse parameters in en rondom het voertuig, waar het zelflerende 'brein' van de auto vervolgens op inspeelt met algoritmen. Daarbij past de auto onder meer de sfeer in het interieur aan naargelang de gemoedstoestand van de bestuurder, waarbij de EQS via het 15 speakers tellende Burmester-audiosysteem bijvoorbeeld rustgevende natuurgeluiden ten gehore brengt. Denk hierbij aan een bos met vallende blaadjes, de geluiden van de zee en een zomerse bui. Volgens Mercedes-Benz brengt dit rust in druk verkeer. Een andere opvallende functie is de 'power nap-modus', voor wie even kort wil slapen langs de snelweg. De auto sluit dan alle gordijnen en creëert met geluid, licht en geur de juiste sfeer om bij weg te kunnen dommelen. Handig voor bij de snellader.

Gedetailleerde informatie over de accucapaciteit, de actieradius, het laadvermogen en de prestaties van de EQS geeft Mercedes-Benz nog niet vrij. Naar verluidt moet het elektrische topmodel 700 kilometer op één acculading af kunnen leggen. De officiële onthulling van de EQS volgt op zeer korte termijn, de productie gaat later dit jaar van start in Sindelfingen.