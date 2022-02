Mercedes-Benz EQE SUV laat meer zien

Mercedes heeft een uitdaging op het gebied van EV-namen. Bij de reguliere modellen worden SUV’s sinds enige tijd aangeduid met de letters ‘GL’, gevolgd door de letter van de modelserie waar ze toe behoren. Zo kennen we de GLA naast de A-klasse, de GLC naast de C-klasse, enzovoorts. Inmiddels is echter ook besloten dat de elektrische modellen op soortgelijke wijze aan een modellenlijn worden gekoppeld, maar dan met ‘EQ’.

Daarmee is er echter geen mogelijkheid meer om bij die modellen onderscheid te maken tussen SUV’s en niet-SUV’s, want ‘GLEQE’ klinkt niet zo lekker. In het geval van de EQA en EQB lijkt de oplossing duidelijk: die auto’s zijn vooralsnog altijd een SUV. In het geval van de EQE en EQS, respectievelijk een middelgrote sedan en een grote liftback, moet dat onderscheid er echter wel zijn. Beide auto’s krijgen namelijk ook een SUV-broer. Nu al is zichtbaar dat Mercedes deze modellen omschrijft als de ‘EQE Limousine’ en ‘EQS Limousine’, wat ruimte laat voor versies met de toevoeging ‘SUV’.

Grote cabine

Dat is allemaal niets nieuws, maar het is wel interessant. De auto waarvan we aannemen dat het de EQE SUV is, laat zich vandaag beter zien dan ooit. Zo kunnen we nu een blik op de achterlichten werpen en geeft de zijruitpartij meer bloot. Opvallend is dat er net als bij de EQE ‘Limousine’ sprake is van een korte neus en een derhalve lange, grote passagierscabine. Anders dan bij de EQE is de ‘greenhouse’ ook vrij hoog, wat een ruimtelijk en daadwerkelijk ruim interieur zou moeten opleveren.

AMG

Onze spionagefotograaf stelt overigens dat we hier de AMG-versie van de EQE voor ons hebben, maar zelf zien we daar eigenlijk geen reden toe. Dat maakt niet uit, want dat zo’n AMG-versie er komt lijkt wel duidelijk. Dankzij de EQS 53 AMG weten we ook hoe zo’n AMG eruit zou kunnen zien. Ook van de reguliere EQE is een AMG-versie op komst.