Mercedes-Benz EQB - Back to Basics

Zijn basismodellen nog altijd 'showroomlokkertjes', of kun je daadwerkelijk gelukkig worden met een instapper? In 'Back to basics' zoeken we het uit!

Mercedes-Benz EQB 300 4Matic Luxury Line - €64.031

Waar een EQA ‘al’ voor minder dan 50 mille de jouwe is, moet de EQB vooralsnog minimaal €64.031 kosten. Dat lijkt een wat fors verschil voor een auto die je zou kunnen zien als een ruimere variant op hetzelfde thema, al dekt dat niet helemaal de lading. De EQA en EQB delen uiteraard wel dezelfde basis, net als hun benzinebroertjes GLA en GLB. In tegenstelling tot die brandstofauto’s is ook de voorzijde grotendeels gelijk, met dezelfde combinatie van een dichte ‘grille’ en de daaraan vastgesmolten koplampen. Wel heeft de EQB een afwijkende voorbumper, maar het verschil is klein.

Achter die nepgrille zit echter het eerste grote verschil. Daar waar de EQA leverbaar is als relatief bescheiden 250, met voorwielaandrijving en 190 pk, is de EQB vooralsnog minimaal een 300 4Matic. Dat betekent vierwielaandrijving en 228 pk. Het accupakket is dan wel weer gelijk, met net geen 67 kWh. In de EQB levert dat een WLTP-bereik op van minimaal 395 km, uiteraard net iets minder dan in de EQA.

Het andere grote verschil is uiteraard het ruimte-aanbod. De EQB heeft een langere en vierkantere koets en is er ook als zevenzitter, wat regelrecht uniek is in dit EV-segment. Helaas gaat die vlieger niet op voor de hier gepresenteerde basisversie, want de derde zitrij is een optie met een wat opmerkelijke prijs van €1.004.

De auto in kwestie gaat gehuld in het verre van vrolijke ‘nachtzwart’, want dat is de enige gratis tint. Armoedig oogt deze basis-EQB evengoed niet. Mercedes gunt ‘m standaard dakrails, 18-inch lichtmetaal en uiteraard krijgt de auto ook ledverlichting rondom mee. Het interieur komt eveneens behoorlijk compleet over. De stoelen zijn bekleed met wat Mercedes tactisch ‘lederlook’ noemt, uiteraard in zwart. Beige kan ook en kost slechts €121 extra, waarna behalve de zetels ook een groot deel van de deurpanelen en het dashboard worden opgefleurd. De sierdelen zijn nu eens niet van pianolak of aluminium, maar standaard van ‘openporig lindehout zwart’. Best fraai!

Ook best fraai is de schermcombinatie op het dashboard, gekoppeld aan het MBUX-infotainmentsysteem. Wel moet worden opgemerkt dat navigatie ontbreekt. Dan maar via Android Auto? Niet voordat er een Smartphone-integratie-optie van €363 wordt afgetikt. Dat is wat schraal. Climatecontrol is present, maar met slechts één zone. Ook doet de auto het zonder stoelverwarming. Cruisecontrol is er ook, maar weer niet van het adaptieve soort. Is het dan helemaal behelpen? Dat niet. We notereren onder ‘wel aanwezig’ onder meer een achteruitrijcamera, sfeerverlichting en een elektrische achterklep. Toch is het ‘Premium pakket’ wat ons betreft een absolute no-brainer. Voor €1.204 biedt deze optie keyless go (en ‘entry’), een beter audiosysteem, climatecontrol met twee zones, stoelverwarming en een draadloze oplader voor telefoons. Altijd doen!