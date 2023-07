Mercedes-Benz CLE wordt later deze week onthuld

De Mercedes-Benz CLE maakt later deze week zijn opwachting. Een gloednieuw model, dat zijn debuut maakt als coupé en later ook als cabriolet op de markt komt. Maar wat is de CLE ook alweer?

Nog drie dagen en dan is het zover, dan trekt Mercedes-Benz het doek van de CLE. Op 5 juli krijgt de hele wereld de gloednieuwe CLE te zien. Een auto die ondanks zijn ietwat verwarrende naam eigenlijk vrij makkelijk te plaatsen is. Het is niet, zoals je wellicht zou verwachten, een grote CLA. De CLE is namelijk een tweedeurs coupé die in één klap twee modellen opvolgt, namelijk de C-klasse Coupé en E-klasse Coupé. Als CLE Cabriolet volgt hij de open versies daarvan op, maar de CLE Cabriolet krijgen we woensdag zo goed als zeker nog niet te zien.

Alweer dik een halfjaar geleden lieten we de Mercedes-Benz CLE al eens schetsen door onze illustrator en de spionagefoto's en deze laatste teaser bevestigen dat de CLE een vrij traditioneel gelijnd model wordt. Echt een combinatie van hoe evoluties van de C-klasse Coupé en E-klasse Coupé eruit zouden zien.

Wat nog even spannend is, is of de CLE qua techniek dichter tegen de C- of de gloednieuwe E-klasse aanschuurt. De naam suggereert dat hij dichter bij de E-klasse zit en in dat geval mag je behalve op viercilinders mogelijk ook nog op zescilinders rekenen. De Mercedes-AMG CLE 63 zou dan de gedoodverfde kandidaat zijn voor zescilinderkracht, wel in combinatie met een elektromotor. De plug-in hybride aandrijflijn van de Mercedes-AMG C 63 S E Performance met viercilinder zou echter ook bepaald geen schande zijn.