Mercedes-Benz CLE Cabriolet laat zijn stoffen dak zien

De Mercedes-Benz CLE vervangt als coupé en cabriolet zowel de uitgaande C- als E-klasse. De te openen variant laat zich nu voor het eerst met minder camouflage vastleggen, waardoor zijn stoffen kap in beeld komt.

We zagen de opvolger van de tweedeurs varianten van de Mercedes-Benz C-klasse en E-klasse, de Mercedes-Benz CLE, al een paar keer eerder voorzien van camouflage voorbijrijden. Zo naakt als het ditmaal door onze spionagefotograaf vastgelegde exemplaar van de cabrio-versie kwam-ie echter nog niet in beeld. Eerder had hij nog een dikke jas aan, maar die schudt de cabriolet juist nu het kouder wordt van zich af.

Daardoor hebben we zicht op het stoffen dak van de Mercedes CLE Cabriolet, die op dezelfde basis komt te staan als de C-klasse. We hebben hier te maken met een lichter gemotoriseerde variant, getuige de relatief kleine remmen en het enkele uitlaatpijpje dat onder de achterbumper zichtbaar is. Daardoor kunnen we nog steeds niet bevestigen dat de CLE er - in tegenstelling tot de C-klasse - ook met meer dan vier cilinders komt, al is die verwachting er wel.

Cabriolet: wel of niet als AMG 63?

Ook de AMG 63-variant van zijn dichte broertje reed al eens voor onze lens langs en die krijgt in ieder geval een plug-in hybride aandrijflijn, maar met hoeveel cilinders die het doet, is nog onduidelijk. Omdat ook de minder sportieve versie van de CLE Coupé al eens gecamoufleerd voorbijkwam, hebben we de CLE-varianten-bingokaart al bijna vol. Alleen de volvette AMG-uitvoering van de cabriolet houdt zich tot dusver schuil, maar voorzichtig verwachten we dat die er wel komt. Van de uitgaande C-klasse Cabriolet was die er immers ook, al moest de E-klasse Cabriolet het zonder doen.

Hoe dan ook: nu de Mercedes-Benz CLE steeds zichtbaarder wordt, kan de presentatie ervan niet ver meer weg zijn. Onlangs lieten we dan ook al optekenen hoe die er zonder camouflage ongeveer uit zal zien. We verwachten je snel de definitieve versie van de dichte variant te kunnen tonen. De cabriolet volgt waarschijnlijk even later.