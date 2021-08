Mercedes-Benz Citan is helemaal nieuw

Wederom op basis van Kangoo

Ook als Tourer én luxe T-klasse

eCitan is volledig elektrisch

De nieuwe Renault Kangoo werd in november 2020 gepresenteerd. Daarmee was het een kwestie van tijd voordat zich een nieuwe Citan zou aandienen, want die Mercedes-besteller is sinds 2012 een tweelingbroertje van de Kangoo. Een wat opmerkelijk broertje, mogen we wel stellen. Het blije, bolle Kangoo-uiterlijk liet zich toch wat lastig omvormen naar de meer strakke en zakelijke stijl van Mercedes, al is de eerste Citan aan de voorkant wel redelijk overtuigend.

Ledkoplampen

De nieuwe lijkt designtechnisch veel meer één geheel, omdat de nieuwe Kangoo simpelweg een stuk strakker is dan eerdere edities. De rechte flanken, strakke raampartijen en plattere voorruit botsen niet meer met de Duitse voorzijde, waarmee nu ongetwijfeld vanaf het begin rekening is gehouden. Mercedes levert geen half werk en monteert behalve eigen koplampen en een unieke voorbumper ook een andere motorkap en zelfs andere voorschermen. Vanaf de A-stijl is de Citan dus helemaal ‘Mercedes’, in ieder geval voor wat betreft het plaatwerk. Die koplampen zijn niet standaard, maar wel als optie te voorzien van ledtechniek. Dat is een primeur voor dit model.

MBUX

Aan de achterzijde spotten we achterlichten die wat hoger zijn afgekapt en daarmee als geheel kleiner zijn dan die van de Kangoo. Ook binnenin is de Citan onderscheidender dan voorheen. Door de montage van onder meer een Mercedes-stuurwiel moet je nu goed zoeken om nog Renault-invloeden te zien, al zijn die er uiteraard wel. Het dashboard is wel een Mercedes-ontwerp en past met de ronde ventilatieroosters en de hooggeplaatste radio (of beeldscherm) goed bij dat van de grotere Mercedes-bestellers. De duurdere versies zijn als optie verkrijgbaar met Mercedes’ MBUX-infotainmentsysteem, dat we kennen uit de personenauto’s van het merk.

Twee europallets

Mercedes presenteert de Citan vooralsnog in één lengtemaat, die met een wielbasis van 2.716 mm gelijk is aan de standaard Kangoo. Op termijn volgt net als bij Renault een langere variant. Mercedes belooft voor de Citan een inhoud van 2,9 m3, opvallend genoeg minder dan wat Renault voor de Kangoo opgeeft. Wel kunnen er ook in de Citan twee europallets achter elkaar worden geplaatst. Standaard is één schuifdeur aan de rechterkant te vinden, een tweede is optioneel. In dat geval onstaat aan beide kanten een opening van 615 millimeter breed.

T-klasse

Behalve als gesloten besteller en camper wordt de Citan ook leverbaar als Tourer, dus met een achterbank en zijruiten (5 zitplaatsen). Beide varianten worden in Nederland standaard als 'Pro' geleverd, waarmee de echte basisversies aan ons voorbijgaan. de Pro is herkenbaar aan meegespoten deurgrepen en krijgt onder meer ledverlichting in het interieur, een in hoogte verstelbare bestuurdersstoel, airco en elektrische ramen mee. Wie nog meer luxe wil in een personen-Citan, kan trouwens beter even wachten op de T-klasse. Die wordt voor de Citan wat de V-klasse is voor de Vito: een extra luxueuze, extra flexibele personen-variant.

Diesel, benzine of elektrisch

De gesloten bestel-versie van de Mercedes Citan wordt leverbaar als 108 CDI, 110 CDI, 112 CDI en als 110 en 113. De ervaren Mercedes bedrijfswagens-klant weet dat de laatste twee cijfers het vermogen aangeven. Om precies te zijn krijgen de diesels 75, 95 of 116 pk, altijd uit een viercilinder 1.5. De 110 en 113, beiden op benzine, zijn voorzien van de bekende 1.3 viercilinder, het vermogen bedraagt 102 of 131 pk. De krachtigste benzine- en dieselmodellen zijn ook verkrijgbaar met een automaat. De Tourer is er alleen als 110 CDI, 110 of 113 (benzine). In de tweede helft van 2022 volgt de eCitan, een volledig elektrische variant. Mercedes belooft voor deze versie een actieradius van 285 km volgens de WLTP-cyclus.

Camper

Interessant is dat er ook meteen wordt gerept van een camperversie, ontwikkeld in samenwerking met VanEssa. Dat levert losse camper-modules voor de Citan, die daarmee vrij eenvoudig kan worden voorzien van bijvoorbeeld een keukentje, een watertank en natuurlijk een bed. In het Nederlandse persbericht wordt deze variant echter niet genoemd, en met goede reden. De belastingdienst stelt hier immers heel specifieke eisen aan campers, waarvoor anders gewoon het normale personenauto-tarief voor de mrb moet worden betaald. reken hier dus niet op een Citan-camper, maar wel op een besteller, een Tourer en een T-klasse. Prijzen zijn nog niet bekend.