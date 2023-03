Mercedes-Benz bouwt accurecyclingfabriek in Duitsland

Mercedes-Benz is vandaag begonnen met de bouw van een accurecyclingfabriek in het Duitse Kuppenheim, vlakbij Stuttgart. Aanvankelijk bouwt het merk een hal waarin het accupakketten geheel zal demonteren, waarna er ook een hal komt waarin de gedemonteerde accupakketten kunnen worden teruggebracht tot herbruikbare grondstoffen om weer nieuwe accu's van te vervaardigen. Later dit jaar moet het eerste deel van de fabriek al in werking treden.

De wereld - en vooral die van auto's - schreeuwt momenteel om accu's en de grondstoffen ervoor. Maar wat moet er straks gebeuren met alle accupakketten die nu gebouwd worden? Mercedes-Benz begint met het formuleren van een antwoord op die vraag door een accurecyclingfabriek te bouwen in het Duitse Kuppenheim, waarvoor vandaag de eerste werkzaamheden werden verricht. Het is de bedoeling dat er op die locatie uiteindelijk een fabriek staat die accu's op één locatie geheel kan verwerken tot herbruikbare grondstoffen. Een dergelijke plek bestaat nu nog niet in Europa.

Het merk wil dan ook vooroplopen in het opzetten van een zo duurzaam mogelijke productieketen voor elektrische auto's. Daarvoor ontving het subsidie van het Duitse ministerie van Economie en Klimaatbescherming. Met het project zijn tientallen miljoenen euro's gemoeid. Die moeten er later dit jaar al toe leiden dat de eerste van meerdere hallen van de nieuwe fabriek af en operationeel is. In die hal zal Mercedes gebruikte accupakketten demonteren. In een later te bouwen hal, die in 2024 operationeel moet zijn, zal het merk vervolgens middels moderne technologieën de materialen van de gedemonteerde accu's scheiden en verwerken tot opnieuw te gebruiken grondstoffen voor nieuwe accupakketten. Uiteindelijk moet 96 procent van het materiaal van accupakketten hergebruikt worden. Daarbij is Mercedes voornemens alleen groene energie te gebruiken voor het verwerken van de pakketten, waarvan het dan naar verwachting wel erg veel nodig heeft. Hoeveel precies, laat het merk in het midden.