Mercedes-Benz biedt over-the-air opties aan

Mercedes-Benz gaat naast updates ook losse opties over-the-air aanbieden via de Mercedes Me Store. Daarmee worden sommige nieuwe functies ook beschikbaar voor auto’s waarbij die eerst nog niet leverbaar waren.

Via de Mercedes Me Store zijn diverse diensten en functies beschikbaar. Zo kunnen functionaliteiten als smartphone-integratie met Apple CarPlay/Android Auto en DAB+ achteraf geïnstalleerd worden tegen betaling. De Mercedes Me Store is op zichzelf niet nieuw, maar kan nu ook over-the-air geïnstalleerd worden op oudere modellen met MBUX die deze functie nog niet hadden. De updates worden na een melding in het scherm op de achtergrond uitgevoerd. Bij de nieuwe S-klasse gaat Das Haus nog een stapje verder, want in het vlaggenschip kunnen dankzij de elektronische architectuur meer dan 50 regeleenheden in de auto op afstand worden bijgewerkt zonder een bezoek aan de garage. Op termijn zullen de overige modellen hier naar verwachting ook van gaan profiteren.

Mercedes-Benz is zeker niet de eerste autofabrikant die op deze manier te werk gaat. Audi biedt met Functions on Demand eveneens opties ‘over-the-air’ aan. Zaken als een grootlichtassistent en MMI Navigatie Plus zijn daarbij op afstand te bestellen. Een andere fabrikant die op deze manier te werk gaat is Tesla, dat al vanaf de introductie van de Model S haar auto’s op afstand bijwerkt en doorlopend voorziet van nieuwe functies.