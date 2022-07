Mercedes-Benz 450 SEL (1979) - Klokje Rond - Uit de Oude Doos

In 'Uit de Oude Doos' blikken we terug op vervlogen tijden. We pakken de AutoWeek van precies 30 jaar geleden erbij en lichten een opvallende test, reportage, trend of nieuwsverhaal uit. Wat speelde er in de tijd dat er nog gloednieuwe Fords Escort en Opels Astra F in de showroom stonden?

In 1992 begonnen we bij AutoWeek met Klokje Rond, de rubriek waarin we een auto met een respectabele kilometerstand eens flink onder de loep nemen. Exact dertig jaar geleden was er een Mercedes-Benz 450 SEL te gast, met toen al dik drie ton op de teller. Hij leek toen onverslijtbaar, maar was dat wel echt zo?

Mercedessen uit de jaren 70 en 80 hebben (de ene meer dan de andere) de reputatie behoorlijk onverwoestbaar te zijn. Zo ook de S-klasse W116 en diens opvolger W126. Exact dertig jaar geleden hadden we een W116 te gast in Klokje Rond die aan die reputatie heeft bijgedragen. Een 450 SEL uit 1979 om precies te zijn. Eén van de laatsten van die generatie, want in dat jaar verscheen de W126. Een volledig uitontwikkelde auto dus, met bovendien een in de basis al sinds 1963 in omloop zijnde V8 in de neus. Als dat geen recept is voor een lang leven!

De statige Mercedes had er in 1992 al een aardig leven op zitten. De 450 SEL was op dat moment dertien jaar oud en had 309.720 km achter de rug. Een leeftijd en een kilometerstand waarbij we tegenwoordig niet direct in de houding springen om je te ontvangen in Klokje Rond, maar toch respectabel. De auto werd in 1979 nieuw gekocht door de vader van de man die 'm in 1992 bij ons langsbracht voor de keuring. Het was volgens hem een auto die echt gekoesterd werd. Na z'n betrekkelijk drukke eerste levensfase kwam de op leeftijd rakende SEL enkel nog met mooi weer naar buiten. Hooguit één keer per week.

Dat was aan de auto af te zien. Ondanks zijn leeftijd en kilometerstand oogde de dikke Benz zowel vanbuiten als vanbinnen nog haast als nieuw. Op pad met de 450 SEL ontdekten we ook geen al te grote bijzonderheden. Wel kreeg de keurmeester de indruk dat de V8 wat beter afgesteld diende te worden. Een motoranalyse in de garage bevestigde dit vermoeden. Ook dook de keurmeester nog twee versleten remblokken op aan de voorkant van de SEL. Simpelweg wat onderhoud dus, niets ernstigs.

De staat van de auto weerspiegelde niet alleen de bouwkwaliteit, maar ook hoe ermee omgesprongen werd. Met liefde en grote zorg werd de Mercedes-Benz op de weg gehouden. De conclusie was dan ook dat dit exemplaar 'zonder veel moeite een klassieker moest kunnen worden'. Is dat gelukt? Jazeker. Niet zo'n beetje ook. We hebben het hier over een Klokje Rond-keuring van maar liefst dertig jaar geleden, maar dit exemplaar is tot op de dag van vandaag nog onder ons! Er zit apk op tot oktober van dit jaar. Nog een leuke ontdekking: de auto is nog tot 2017 in het bezit gebleven van de eerste eigenaar. Wellicht heeft zijn zoon de 450 SEL daarna overgenomen? We zouden het leuk vinden om te horen hoe het zit.