Mercedes-Benz 190 SL (1960) - In het Wild

In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Bijzonder is in dit geval een zeer breed begrip. Vergeten, uitgestorven, spectaculair of een combinatie daarvan.

We hebben de zomer goed in onze bol en schotelen je net als gisteren een prachtige klassieke cabriolet voor die in het wild is gespot. Deze is een jaartje jonger dan die Jaguar XK150, maar minstens zo indrukwekkend. Een heuse Mercedes-Benz 190 SL!

De huidige Mercedes-AMG SL vervult een dubbelrol, want hij moet zowel de vorige SL als de AMG GT Roadster opvolgen. Het moet dus (vooral als SL 63) een buitengewoon sportieve roadster zijn, maar tegelijk ook een comfortabele topsegment-cabriolet. Dat de SL niet voor één gat is te vangen, is niet bepaald nieuw. De eerste SL was er namelijk al in twee smaken. Je had de voor zijn tijd zeer sportieve 300 SL als Gullwing en als Roadster, maar je had ook de mildere 190 SL. Die laatste was er alleen als cabriolet en is eigenlijk de echte stamvader van de reguliere SL. De 300 SL vond namelijk vooral (spirituele) opvolging in de vorm van de SLR, de SLS en in zekere zin ook de AMG GT.

De 190 SL was weliswaar niet zo extreem als de 300 SL, dat nam niet weg dat het voor zijn tijd een vooruitstrevende cabriolet was. Niet alleen door het bijzondere ontwerp, dat in grote lijnen leek op dat van de 300 SL Roadster, maar ook door technische overeenkomsten. Zo had de 190 SL bijvoorbeeld ook onafhankelijke wielophanging, met vooraan dubbele draagarmen. De basis was echter veel conventioneler, want die leende hij van de Mercedes-Benz 190 W121. Ook had hij dezelfde motor als de W121, een 1.9 viercilinder, waarmee de 190 SL uiteraard in snelheid behoorlijk achterbleef bij de met een zes-in-lijn uitgeruste 300 SL. Toch had je er met een vermogen van 105 pk anno 1955 een lekker pittige cabrio mee. Overigens heeft de 190 SL dankzij zijn motor een bijzondere overeenkomst met de nieuwste SL, want het zijn de enige SL's ooit met een viercilinder. Alle andere SL's hadden minstens een zespitter.

Het prachtige exemplaar op deze foto's werd gespot en op het forum geplaatst door AutoWeek-forumlid louisz, die meer foto's ervan deelde op zijn Flickr-account. Dit exemplaar stamt uit 1960 en heeft er 40 jaar over gedaan om op Nederlands kenteken te komen. Inmiddels bivakkeert hij alweer bijna acht jaar bij dezelfde eigenaar, die zo te zien niet schroomt om er lekker mee op pad te gaan. Gelukkig maar, want hoewel een 190 SL niet zo absurd veel waard is als een 300 SL, zou deze zomaar tussen de €100.000 en €150.000 waard kunnen zijn. Een 190 SL zomaar verlaten langs de weg aantreffen zoals hier gebeurde is dan ook alles behalve vanzelfsprekend. Een dikke pluim voor deze mooie spot!