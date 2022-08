Mercedes-AMG One is zo Duits als koningin Elizabeth

Mercedes-AMG is eindelijk begonnen met de bouw van de One, de veelbelovende hypercar met Formule 1-motor. De AMG One is al net zo opvallend als de locatie waar hij wordt gebouwd. Het paradepaardje van de Duitse fabrikant is namelijk Brits.

Vijf jaar na het eerste levensteken van de Mercedes-AMG One is de productie van start gegaan. Een heugelijk feit, natuurlijk. Zeker omdat het - op papier - één van 's werelds meest bijzondere auto's ooit is. De Mercedes-AMG One heeft namelijk een regelrecht uit de Formule 1-afkomstige 1.6 V6 onder zijn bijzondere koets liggen. Hij krijgt in de basis de hybride aandrijflijn die het Formule 1-team van Mercedes gebruikte in het seizoen van 2016. Die krachtbron werd ontwikkeld en gebouwd in Brixworth (waar nog altijd de F1-motoren van Mercedes vandaan komen) en ook de motor van de Mercedes-AMG One wordt daar gemaakt.

Om het huwelijk tussen de auto en de motor vlotjes te laten verlopen, werd door Mercedes-AMG al aangegeven dat het mikte op Britse assemblage. Nu is de productie van de Mercedes-AMG One gestart en blijkt dat de Duitsers hebben gekozen voor Coventry als productielocatie. Jazeker; de thuisbasis van Jaguar Land Rover en al sinds de vroege 20e eeuw het hart van de Britse auto-industrie. Er is dus wat dat betreft maar weinig Duits aan de Mercedes-AMG One, maar dat zal de 275 gelukkige eerste eigenaren waarschijnlijk niet uitmaken. De Britten hebben immers met het Formule 1-team al wel laten zien uiterst indrukwekkende auto's te kunnen bouwen.

Mercedes-AMG heeft samen met Multimatic in Coventry een speciale kleinschalige assemblagefaciliteit met 50 medewerkers opgezet voor de Mercedes-AMG One. Daar doorloopt de One zestien verschillende bouwfases en in alle gevallen gebeurt het werk met de hand. Eerst worden de monocoque en koetsdelen van de Mercedes-AMG One bij elkaar gevoegd en vervolgens na ontmanteling deel voor deel gespoten. De losse carrosseriedelen worden na het spuiten even 'geparkeerd' voor latere assemblage.

Dan komt de uit Brixworth afkomstige aandrijflijn erin, die van tevoren al uitvoerig getest is. De verbrandingsmotor gaat er als eerste in, vervolgens komen de elektrische componenten met een laag voltage erbij en tenslotte ook die met een hoger voltage. Daarna wordt de aandrijflijn in zijn geheel nog getest. Als dat allemaal volgens plan verlopen is, gaat het interieur erin. De portieren en andere koetsdelen komen vervolgens weer bij de auto en tenslotte is het tijd voor zaken als de wielen, verlichting en bodembescherming. De Mercedes-AMG One gaat als-ie klaar is in een testkamer waar volgens Mercedes-AMG een 'moessonregen' op de auto afgevuurd wordt. Na een laatste inspectie van de auto en een testrit door een testcoureur is het werk klaar.

Wat dan wél weer Duits is, is de plek waar de schatrijke eerste eigenaar zijn of haar Mercedes-AMG One in ontvangst kan nemen. Dat gebeurt namelijk in thuisbasis Affalterbach. Hier krijgt de koper ook nog een uitgebreide instructie voordat de sleutels dan echt overgedragen worden. Onder meer Lewis Hamilton, Nico Rosberg en Valtteri Bottas wachten op een Mercedes-AMG One. Nog dit jaar worden de eerste exemplaren geleverd.