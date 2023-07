De Mercedes-Benz GLC maakt kennis met twee nieuwe sportieve motorversies. De eerste luistert naar de naam GLC 43 AMG, de tweede naar de machtige combinatie van het getal 63 en de letters AMG. Die Mercedes-AMG GLC 63 S verliest vier cilinders ten opzichte van het topmodel van de vorige GLC, maar is sterker en - in ieder geval in rechte lijn - rapper dan ooit.

De Mercedes-Benz C-klasse zou enkel beschikbaar komen met viercilinders en dus is het niet verrassend dat ook het SUV-lid van de C-familie - de nieuwe GLC - het puur met vierpitters moet doen. Het is dus over en uit voor de zes- en achtcilinders. Dat heeft onder meer behoorlijke gevolgen voor de AMG-versies. De GLC 43 AMG heeft net als de C 43 AMG nu geen zescilinder meer en de GLC AMG 63 AMG gaat er zelfs vier cilinders op achteruit. Inderdaad: de Mercedes-AMG GLC 63 S die nu is losgebroken heeft geen V8 meer, maar een hitsige 2.0 viercilinder die samenwerkt met een behoorlijke elektromotor. En: het is een plug-in hybride, net als de gelijknamige versie van de C-klasse.

GLC 43 AMG

We beginnen met de mildste van het stel: de Mercedes-AMG GLC 43. En die is al niet kinderachtig. De 390 pk en 520 Nm sterke 3.0 V6 van de vorige GLC 43 AMG is in deze nieuwe vervangen door een 408 pk en 500 Nm sterke geblazen 2.0 viercilinder. Ook deze 2.0 mist de elektrificatieboot niet, het is een mild-hybride krachtbron. Een startergenerator voegt tot 14 pk en 150 Nm aan het geheel toe. In 4,8 seconden stampt de Mercedes-AMG GLC 43 vanuit stilstand naar 100 km/h. Daarmee is hij op de 0-100-sprint een tiende rapper dan zijn voorganger. Bij 250 km/h hakt de begrenzer erin. Schakelen gaat met een negentraps AMG Speedshift-automaat. De AMG Performance 4Matic-vierwielaandrijving stuurt 61 procent van het vermogen naar de achteras en dus 39 procent naar de voorwielen. De Mercedes-AMG GLC 43 heeft een mee- en tegensturende achteras, het AMG Ride Control-onderstel met adaptieve dempers en AMG-remmerij met geperforeerde schijven. Voor meten ze 37 centimeter en hebben ze klauwen met vier zuigers. Achter zitten 36 centimeter grote schijven met klauwen met een enkele zuiger.

GLC 63 AMG

Het absolute topmodel is uiteraard de nieuwe Mercedes-AMG GLC 63 S E Performance. Een hele mond vol voor een heel heftige aandrijflijn. De plug-in hybride spierbundel dankt zijn krachten aan een 476 pk en 545 Nm sterke 2.0 viercilinder die bijval krijgt van een elektromotor van 204 pk en 320 Nm. Het systeemvermogen bedraagt een heftige 680 pk en - ga er even voor zitten - 1.020 Nm. Jawel, meer dan 1.000 Nm. Daarmee ramt de GLC 63 AMG S E Performance in slechts 3,5 seconden vanuit stilstand naar de 100 km/h. De topsnelheid is elektronisch afgeregeld op 275 km/h. De vermogensverdeling over de voor- en achterwielen is volledig variabel. Het volle vermogen kan dus ook naar enkel de achterwielen. Net als de 2.0 van de GLC 43 AMG is de tweeliter in de GLC 63 AMG een exemplaar met elektronisch aangestuurde turbo's, al is het exemplaar in de GLC 63 S aanzienlijk groter.

De 4,8-kWh accu (6,1 kWh bruto) is te klein voor een flink bereik. Je moet dan ook genoegen nemen met een elektrisch bereik van 12 kilometer. Het elektrische deel van de aandrijflijn dient primair een doel op het gebied van sportieve prestaties. Net als de GLC 43 heeft de GLC 63 S E Performance een automaat met negen versnellingen. Het accupakket kost de GLC wel bagageruimte. In de GLC 63 S E Performance kun je namelijk 470 tot - met de achterbank plat - 1.530 liter meezeulen. In de Mercedes-AMG GLC 43 kun je 620 tot 1.680 liter verstouwen. De GLC 63 S E Performance heeft onder meer standaard actieve rolstabilisatie en andere remmen dan de GLC 43. Voor zitten uit een composiet vervaardigde schijven die met een diameter van 39 centimeter groter zijn en die vergezeld worden door klauwen met zes zuigers. Achter hebben de remschijven een diameter van 37 centimeter. Hier hebben de klauwen een enkele zuiger.

Uiterlijk

Beide AMG's kun je vanbuiten van hun minder potente broeders en zusters onderscheiden door naar de grille te kijken. De AMG-modellen hebben beide verticale lamellen en bumperwerk met flinke openingen en extra aerodynamische lipjes en randjes. De GLC 43 en 63 hebben allebei een diffuser onderaan de achterzijde, al is het exemplaar achter op de GLC 63 een extra horizontale plaat aan de onderzijde. Daarbij herken je de GLC 43 aan zijn twee sets dubbele ronde uitlaateindstukken. Ook de GLC 63 heeft aan weerszijden twee knalpijpen, maar bij het topmodel zijn de uitlaateindstukken trapeziumvorming.

In beide AMG's vind je een sportief uitgedost binnenste. De GLC 63 S heeft onder meer een sportstuur dat met een combinatie van nappaleer en microvezel is bekleed. Het stuurwiel in de GLC 43 is volledig met nappaleer omhuld. Beide versies hebben een MBUX-systeem met AMG-specifieke lay-out. De GLC 63 S heeft standaard AMG Track Pace, een zogenoemde data logger die op het circuit van 80 variabelen data bijhoudt. Dit is een optie voor de GLC 43.

Prijzen en informatie voor de Nederlandse markt volgen spoedig. De AMG-versies van de GLC Coupé houdt Mercedes-Benz nog even onder de pet.