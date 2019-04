Mercedes-AMG CLA 45 breekt uit op de Ring

In vergelijking met eerder gesnapte versies verliest de Mercedes-AMG CLA 45 die we nu zien een groot deel van zijn camouflage-jasje. Waar de auto eerder van top tot teen werd ingepakt, beperkt Mercedes dat deze keer tot wat professioneel inpakwerk rond de neus en kont van de knalsedan. Het recept is bekend: de basis van het koetswerk blijft gelijk aan zijn mildere broers, maar wordt rondom aangedikt bij de bumperpartijen. Naast extra luchtinlaten vinden we riante lichtmetalen wielen, vier typerende uitlaatuiteindstukken en een subtiele spoiler op de achterklep. De voorstoelen uit de CLA maken voor de AMG plaats voor sportstoelen.

Bij de vorige AMG CLA 45 bleef het vermogen bij 381 pk steken. Voor de nieuwe CLA 45 gaat Mercedes waarschijnlijk wederom met een geblazen 2,0-liter viercilinder aan de slag, maar prijkt het vermogen deze keer boven de 400 pk. Het ligt daarnaast in de lijn der verwachting dat de CLA net als de A-klasse van een mildere AMG-versie wordt voorzien. De A-klasse kennen we in afwachting van de AMG A45 ondertussen als A35. Deze versie is ondertussen als hatchback, maar ook als sedan gepresenteerd. Deze auto beschikt over 306 pk met 400 Nm koppel. We verwachten vergelijkbare cijfers te horen bij de eventuele presentatie van de AMG CLA 35.