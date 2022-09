Mercedes-AMG C 63 S E Performance: grensverleggend sterk

Mercedes-AMG presenteert de gloednieuwe Mercedes-AMG C 63 S E Performance. Een hele mond vol. Kort samengevat is de nieuwe C 63 vier cilinders 'kwijt', maar heeft-ie wel mooi 170 pk meer dan zijn voorganger. Alles dankzij elektro-ondersteuning.

Na de komst van de nieuwe Mercedes-AMG C 43 was het wachten natuurlijk op de nog heftigere C 63-versie. Dat wachten houdt nu op. De nieuwe Mercedes-AMG C 63 zal bij de liefhebbers ongetwijfeld wat stof doen opwaaien, want zoals reeds bekend was is de V8 van de vorige generatie er niet meer bij. Voortaan moet zelfs deze heftige topversie het doen met vier cilinders. In de neus ligt namelijk de bekende en ook in de C 43 gelepelde viercilinder met elektronisch ondersteunde turbo, die in dit geval geen 408 pk maar maar liefst 477 pk sterk is. Absurd sterk voor een vierpitter. Daarmee benadert-ie zelfs al het vermogen van de vorige C 63 (510 pk), maar daar blijft het uiteraard niet bij.

Sterker dan ooit

De toevoeging 'E Performance' in de modelnaam verraadt namelijk dat het hier om een beresterke plug-in hybride gaat. De achterwielen worden immers aangedreven door een 204 pk sterke elektromotor, die de C 63 S E Performance samen met de brandstofmotor een systeemvermogen van maar liefst 680 pk en 1.020 Nm koppel oplevert. Met die waarden laat de nieuwe C 63 werkelijk alle serieproductie C-klasses ooit gemaakt ver achter zich. De focus van de aandrijflijn ligt overigens volledig op vermogen en niet zo zeer op elektrisch rijden, blijkt ook wel uit de elektrische actieradius van slechts 13 km. De Mercedes-AMG C 63 S E Performance heeft ook maar een 6,1 kWh groot accupakket, dat met maximaal 3,7 kW laadvermogen kan worden bijgeladen. Schakelen gaat middels een negentraps AMG Speedshift-automaat met dubbele koppeling, die vloeiender door zijn verzetten moet gaan dan voorheen. Overigens hangt er aan de elektromotor ook nog een transmissie met twee trappen, om 'm ook op hogere snelheden efficiënt mee te laten doen. Bijzonder detail: in elektrische modus heb je ook nog vierwielaandrijving, want de elektromotor drijft dan behalve de achterwielen via een cardanas ook de voorwielen aan.

Nou ben je ongetwijfeld reuze benieuwd wat al dat moois betekent voor de prestaties. Nou, met 3,4 seconden speer je in de Mercedes-AMG C 63 S E Performance (zowel met de sedan als de Estate) van 0 naar 100 km/h. Dat is grofweg een halve seconde sneller dan bij de vorige C 63. De topsnelheid ligt op 250 km/h, optioneel op te hogen naar 280 km/h bij de sedan en 270 km/h bij de Estate. Machtig mooi natuurlijk, maar is het ook allemaal nog een beetje op de weg te houden? Nou, waarschijnlijk wel. Daar moeten onder meer de vierwielaandrijving, het verbeterde onderstel met adaptieve dempers, een meesturende achteras, dikke remschijven met zes zuigers per remklauw voor zorgen. Vooral dat laatste is geen overbodige luxe, want met 2.111 kilo is het bepaald geen lichtgewicht. De Estate is nog een tandje zwaarder; die weegt 2.145 kilo.

Bekender recept

Hoewel de Mercedes-AMG C 63 S E Performance beduidend krachtiger is dan zijn voorganger, betekent het niet dat-ie dat ook meer van zich afschreeuwt. In letterlijke zin niet omdat de vierpitter natuurlijk een wat minder oorstrelend geluid zal produceren dan de V8 van weleer, maar ook omdat de uiterlijke aanpak herkenbaar is. Mercedes-AMG voorziet de top-C onder meer van dikker bumperwerk met grotere luchtinlaten, een grille met verticale spijlen en een door vier uitlaateinden vergezelde dikke diffuser onderaan de achterbumper. Ook prijkt er een vrij subtiele spoiler op de kofferklep van de sedan. Een sleeper kun je het moeilijk noemen, zeker omdat de Mercedes-AMG C 63 S E Performance ook een slagje breder op zijn wielen staat dan de minder bedeelde versies, maar je ziet er niet direct aan af dat het één van AMG's sterkste auto's ooit is.

In het interieur van de Mercedes-AMG C 63 S E Performance is de aanpak relatief subtiel: sportstoelen, geperforeerde pedalen en een sportstuur met draaiknoppen voor de rijmodi zijn de meest in het oog springende extra's. Uiteraard is het interieur van de Mercedes-AMG C 63 S E Performance naar eigen smaak in tal van qua kleuren en met verschillende materialen samen te stellen.

Het is nog niet precies bekend wanneer we de Mercedes-AMG C 63 S E Performance in de showroom mogen verwachten, maar dat zal niet meer dit jaar zijn. Prijzen volgen ook nog.