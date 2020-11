Mercedes-AMG C 53 beter in beeld

Het duurt niet lang meer voordat de onthulling van een volledig nieuwe generatie van de C-klasse zich aandient. Inmiddels hebben we al een aardig beeld van hoe de D-segmenter van Das Haus er straks uit komt te zien. Wat betreft de meer heftige varianten zijn zowel de Mercedes-AMG C 63 als de C 53 al eens in camouflage gespot. Die laatste is nu wat minder enthousiast verpakt dan voorheen het geval was. Aan de voorzijde zijn de contouren van de koplampen en de grille nu een stuk beter zichtbaar. Het lijkt erop dat ook de C 53 voortaan de 'Panamericana'-grille mag voeren. Die grille met verticale spijlen is één van de kenmerkende aspecten waarmee je een AMG tegenwoordig kunt onderscheiden van zijn minder bedeelde broertjes.

Verder beschikt de C 53 over sportiever vormgegeven bumpers en vier ronde uitlaatpijpen achter. De C 63 zal uiteraard nog een stuk dikker zijn aangekleed, met vier nóg grotere uitlaatsierstukken in de achterbumper. Verder zijn op dit prototype ook de achterlichten voor het eerst zichtbaar, bij de eerder gespotte C 53 waren ze nog voorzien van een extra kapje. Het ontwerp van de horizontale achterlichten lijkt dat van de S-klasse en de recentelijk gefacelifte E-klasse te volgen, waardoor de C-klasse weer meer in lijn komt te staan met zijn grotere broers. Dat lijkt overigens voor de vormgeving van de gehele auto te gelden. Om dat goed te kunnen beoordelen, moet Mercedes echter eerst het doek van de nieuwe C-klasse trekken.

Over de specificaties van de nieuwe Mercedes-AMG C 53 is nog niets officieel bekend. De verwachting is dat er een 2,0-liter viercilinder turbo onder de kap komt te liggen met meer dan 400 pk. Of dat het blok uit de AMG-varianten van de A en CLA is, of een andere viercilinder met meer elektrische hulp, moet later blijken. De C 63 ontkomt overigens ook niet aan de nodige downsizing: de rangetopper verliest volgens diverse geruchten maar liefst vier cilinders. Ook Mercedes-AMG kan niet voorbijgaan aan de strengere CO2-normen. Er wordt gesproken over een hybride aandrijflijn die qua vermogen dat van de huidige C 63 moet benaderen, al zou het wel een heel heftige stap zijn om van een V8 naar een viercilinder te gaan.