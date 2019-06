Mercedes-AMG 45(S)-reeks krijgt 421 pk

Van vrijwel alle nieuw gepresenteerde Mercedes-Benzen kennen we ondertussen de ‘milde’ instap-35-AMG-versie met iets meer dan 300 pk. Vanaf het begin was echter al duidelijk dat AMG een nog veel dikkere versie achter de hand hield waar verder nog niks over bekend was, tot nu!

Mercedes-AMG laat namelijk weten dat het dé krachtigste in serie geproduceerde viercilinder turbomotor heeft klaarliggen. Bij een dergelijk bericht gaan natuurlijk gelijk de alarmbellen rinkelen: die motor moet voorbestemd zijn voor de AMG 45-modellen. Mercedes-AMG belooft een 421 pk sterke 2,0-liter ‘M 139-motor’ klaar te hebben liggen. Daarmee zou AMG een enorme stap maken ten opzichte van de voorgaande motor die bijvoorbeeld in de A 45 AMG lag. Die auto moest het met ‘slechts’ 381 pk doen. We verwachten dan ook dat deze 421 pk sterke 2,0-liter voor de (nog niet officieel) aangekondigde AMG S-lijn bestemd is.

De nieuwe motor wordt volledig met de hand in elkaar gezet. Op de eerste verdieping van de AMG-motorenfabriek in Affalterbach werd een geheel nieuwe productielijn tot stand gebracht door de huistuner. Naast meer vermogen is het maximumkoppel verhoogd van 475 naar 500 Nm. Cijfers waardoor bij menig liefhebber het water waarschijnlijk in de mond loopt. We moeten echter nog even geduld hebben voor de rest van de auto, want daar spreekt Mercedes-AMG nog met geen woord over. We verwachten de ultieme viercilinder in ieder geval in de A-klasse (Limousine) en CLA’s Coupé en Shooting Brake te treffen. Zoals wel vaker: nog even geduld!