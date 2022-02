'Mensen laten auto niet staan ondanks hoge brandstofprijzen'

De benzineprijs tikt dinsdag opnieuw een nieuw record aan: €2,151 per liter. De dieselprijs ging afgelopen week ook naar een niet eerder vertoonde hoogte: €1,842 per liter. Automobilisten rijden er echter geen meter minder om, is de aanname. Er is nooit goed onderzoek gedaan naar de relatie tussen brandstofprijzen en autogebruik, stellen brandstofcollectief United Consumers en de ANWB, maar het is niet aannemelijk dat het een wezenlijk verschil zal maken: "Ik denk dat mensen liever een keer in de week geen vlees eten dan dat ze minder autorijden’’, zegt brandstofexpert Paul van Selms van United Consumers volgens het AD. "We rijden door corona toch al minder. Wij zien niet dat mensen minder rijden omdat de brandstofprijzen hoger zijn. Een groot deel van de kilometers zijn een eerste levensbehoefte. Als je naar je werk moet, dan moet je naar je werk. Als er minder wordt gereden, dan moet er sprake zijn van structureel hogere prijzen. Maar zelfs al zou de prijs naar €3 per liter stijgen, dan zou dat niet veel veranderen in het autogebruik.’’

Gemiddeld werd voor corona per auto 13.000 kilometer per jaar gereden. Met een verbruik van 1 op 15 kost dat 866 liter benzine. Benzine is nu grofweg 50 cent per liter duurder dan in 2020, dus betaalt de doorsnee autorijder €433 per jaar extra aan brandstof als de huidige hoge prijs aanhoudt. Van Selms ziet in de nabije toekomst geen grote prijsdaling en sluit niet uit dat de prijzen nog verder zullen oplopen. De spanningen rond Oekraïne houden de energieprijzen hoog.

De Gemiddelde Landelijke Adviesprijs mag dan wel schrikbarend hoge niveaus bereiken, het loont alsnog enorm om op zoek te gaan naar goedkope lokale tankstations. Van Selms wijst erop dat de adviesprijzen alleen langs de snelwegen worden gevraagd. Wie oplet, kan nog op tal van plaatsen onder de €2 per liter tanken. Sterker: bij tientallen zelftankstations ligt de benzineprijs (E10) onder de €1,90, diesel tanken voor €1,60 per liter moet ook nog wel lukken.

EV-rijder ook geraakt

Mensen met een elektrische auto lijken misschien de dans te ontspringen, maar ook zij voelen de hoge energieprijzen. Bij een laadpaal schommelt de prijs van een kilowattuur elektriciteit inmiddels tussen de 24 en 50 cent, bij een snellader kan die oplopen tot 80 cent. De Consumentenbond noemt de laadprijzen in een nieuw onderzoek ‘niet transparant’. Vaak is onduidelijk hoeveel het laden kost. Door een nieuwe wet, die per 1 juni ingaat, worden exploitanten verplicht informatie over tarieven vrij te geven. Op de laadpaal of in de app moet dan duidelijk zijn wat het laadtarief is.