Mega-investering moet volgend chiptekort voorkomen

De investering van TSMC is bedoeld om de chipproductie te vergroten, meldt nieuwsdienst Bloomberg. De uitbreiding is nodig om aan de almaar stijgende vraag te kunnen voldoen. TSMC zet onder meer in op de opening van extra fabrieken en het aannemen van duizenden personeelsleden. TSMC is een van de grootste fabrikanten van chips wereldwijd. Ook andere producenten hebben eerder al aangekondigd extra investeringen te doen. Zo maakte het Amerikaanse Intel vorige maand bekend 20 miljard dollar (€ 17 miljard) uit te trekken voor twee nieuwe fabrieken in de VS. Samsung wil, net als TSMC, ook 100 miljard dollar (€ 85 miljard) investeren, maar spreidt dit uit over tien jaar.

Chips worden in tal van producten gebruikt, waaronder auto's, smartphones en andere elektronica. De vraag is zo groot geworden, dat de producenten het niet kunnen bijbenen. Veel autofabrikanten, waaronder Volkswagen, Ford, Tesla, Nissan en Volvo hebben daarom sommige productielocaties tijdelijk gesloten of de productie teruggeschroefd. Bij Ford zag men voor de productie van de F-150 nog tijdelijk een andere oplossing: de auto's alvast bouwen zonder aanwezigheid van de chips en ze dan later afmaken. Inmiddels heeft Ford echter de productie van de F-150 ook opgeschort.

