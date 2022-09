Meerderheid nieuw verkochte auto's (deels) elektrisch

Het aantal nieuw verkochte deels of volledig elektrische auto's, is flink gestegen. Dat blijkt uit cijfers van de Bovag en RDC. Dit jaar is tot op heden een meerderheid van de verkochte nieuwe auto's minstens deels elektrisch. Dat was nog niet eerder het geval.

In de afgelopen acht maanden van dit jaar waren nieuwe hybride en volledig elektrische auto's goed voor een verkoopaandeel van maar liefst 57,1 procent. Vorig jaar ging het in diezelfde periode nog om 44,8 procent. Uit de cijfers van de Bovag en RDC blijkt dat bijna 114.000 van de tot en met augustus nieuw verkochte auto's op zijn minst deels elektrisch aangedreven is, op een totaal van 199.297 verkochte auto's. Van die krap 114.000 auto's zijn 73.694 deels elektrisch aangedreven (+ruim 5 procent) en 40.293 volledig elektrisch (+63,5 procent).

Het is voor het eerst dat de verkoop van deels en volledig elektrische auto's in deze periode de meerderheid van de nieuwverkoop vormen. Het is ook de eerste keer dat het er meer dan 100.000 zijn in de eerste acht maanden van het jaar. Die groei gaat uiteraard ten koste van het verkoopaandeel van benzine- en dieselauto's. Vooral de verkoop van dieselauto's daalt rap, met een verkoopkrimp van 36 procent. Bij auto's met enkel een benzinemotor is de verkoopdaling 27 procent. Er werden in de eerste acht maanden van dit jaar nog 80.322 benzineauto's verkocht en slechts 3.592 nieuwe dieselauto's.

Elektrische en hybride occasion in trek

Niet alleen bij de nieuwe auto's wint elektrische aandrijving aan populariteit. Volgens de Bovag en RDC zijn er tot en met augustus namelijk bijna 47 procent meer volledig elektrische gebruikte auto's verhandeld dan in die periode vorig jaar. Wel is het nog altijd maar een klein deel van de occasionmarkt, met 29.379 auto's gaat het om een aandeel van 3,7 procent. Het aantal verhandelde hybride occasions is goed voor een aandeel van 8,5 procent (pakweg 67.500 auto's), waar dat vorig jaar nog 6,5 procent was.

Ook op de occasionmarkt is te merken dat er minder vraag is naar dieselauto's. Tot en met augustus gingen er via de vakhandel ruim 65.000 gebruikte dieselauto's naar een nieuwe eigenaar, grofweg 28.500 minder dan vorig jaar. Het aandeel zakte daarmee van 10,2 naar 8,2 procent, dus zijn gebruikte dieselauto's daarmee nu voor het eerst minder populair dan hybride occasions. Benzineauto's vormen nog altijd het leeuwendeel van de occasionhandel.