Meerdere Renault-modellen lijken veld te ruimen

Renault gaat flink snijden in het modellenaanbod. De kersverse CEO, Luca de Meo, laat weten dat de focus op het C-segment komt te liggen. Dat lijkt voor meerdere modellen voorlopig het einde in te luiden.

De komende jaren zullen voor Renault van levensbelang worden, nu het - mede door de coronacrisis - in zwaar weer is terechtgekomen. Aan Luca de Meo om orde op zaken te stellen. In gesprek met Automotive News legt de Italiaan uit dat hij meteen het productportfolio van Renault 'aangevallen heeft'. Dat wil zeggen; de bezem gaat erdoorheen. "In korte tijd hebben we de productplanning substantieel veranderd, zodat we ons geld steken in segmenten die groeien en waar winst te behalen valt." De Meo noemt concreet het C-segment als interessantste categorie. Opvallend, gezien het feit dat Renault vooral met de B-segmenter Clio enorme successen boekt.

Volgens De Meo is het echter 'gevaarlijk' om voor het overgrote deel afhankelijk te zijn van kleinere auto's om aan je verkoopvolume te komen. Er zit een lagere winstmarge op en dat is een belangrijke reden dat diverse fabrikanten weinig heil meer zien in het A-segment. Dikke kans dus dat de Twingo van de planning is geschrapt. Ook hoger in het aanbod bij Renault moeten we rekenen op het afscheid van meerdere modellen. De Espace, Scénic en de Talisman staan op zijn zachtst gezegd op de tocht. Mogelijk staan ze allemaal al niet meer op de langetermijnplanning.

Hoewel de Clio (en uiteraard ook de Captur) het geld wel binnen blijft halen, wil De Meo dus vooral een aanzienlijke versterking in de klasse erboven. Een nieuwe Mégane moet dus echt een succesnummer worden en ook de opvolger van de Kadjar moet het aanzienlijk beter gaan doen dan nu het geval is. Onder andere Volkswagen, Ford en Peugeot zijn in dat segment op grote afstand van Renault geraakt en dankzij vooral forse investeringen in die klasse, hoopt Renault daar weer de aansluiting te vinden.

In de vorm van de Morphoz Concept hebben we al een kleine voorbode gekregen van wat er in de compacte middenklasse gaat gebeuren bij Renault. Vermoedelijk komen er twee cross-overs/SUV's. Eentje die je vooral moet zien als een cross-over op basis van de Mégane en daarnaast een wat hoger in de markt geplaatste, grotere SUV. Vermoedelijk wordt die laatste het nieuwe vlaggenschip van Renault en reken maar dat die ook als EV ten tonele verschijnt. Renault stoomt immers het nieuwe modulaire CMF-EV-platform klaar voor meerdere modellen.