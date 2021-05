'Meer wildaanrijdingen en gemiddeld hoger schadebedrag'

Het aantal wildaanrijdingen is de afgelopen jaren flink toegenomen. Ook is het geclaimde schadebedrag gemiddeld genomen hoger geworden. Dat blijkt uit cijfers van het Verbond van Verzekeraars.

Ondanks voorzieningen als hekken, wildroosters en ecoducten vinden er op jaarbasis nog steeds erg veel wildaanrijdingen plaats. In 2020 kwamen er maar liefst 8.603 meldingen van binnen, meldt het Verbond van Verzekeraars op basis van cijfers van z'n Data Analytics Centre. Dat is flink meer dan eerder, zo waren er in 2014 nog 5.750 meldingen. Ook stelt het Verbond dat het gemiddelde geclaimde schadebedrag stijgt. In 2017 werd er gemiddeld nog €1.632 geclaimd bij een wildaanrijding, in 2020 was dat €1.921.

Toch is er volgens de organisatie niet per se sprake van een onverwachte ontwikkeling. Dat het aantal aanrijdingen stijgt, heeft volgens het Verbond van Verzekeraars simpelweg te maken met het feit dat het drukker is geworden op de weg. Wel is afleiding door bijvoorbeeld een telefoon mogelijk een groter probleem dan eerder. Dat het gemiddelde schadebedrag is gestegen, ligt volgens het Verbond van Verzekeraars aan de groeiende complexiteit van schadeherstel bij nieuwere auto's en dat onderdelen duurder worden.

In 2020 speelde mogelijk ook de lockdowns een rol. Hoewel er daardoor weliswaar minder verkeer was, was er juist meer drukte in natuurgebieden en zorgde dat vermoedelijk voor meer migratie van dieren. De meeste wildaanrijdingen vonden vorig jaar plaats in de 'traditionele' maanden, maart en april, ondanks het feit dat er het grootste deel van de tijd een lockdown was.

Gelderland is hotspot

De kans op een wildaanrijding is veruit het grootst in Gelderland. In die provincie vonden afgelopen jaar maar liefst 1.300 wildaanrijdingen plaats. Daar is immers veel uitgestrekte natuur en komen ook veel grote wilde dieren als wilde zwijnen, edelherten en sinds kort wolven voor. In Ede werd eerder dit jaar een wolf aangereden op de N224, sowieso een beruchte weg als het aankomt op wildaanrijdingen. De kleinste kans op een wildaanrijding is in Flevoland. Daar ging het 290 keer mis.