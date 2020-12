Meer bekend over reorganisatie bij Renault

Renault-CEO Luca de Meo doet op 14 januari zijn grote reorganisatieplan officieel uit de doeken. Hoe deze 'Renaulution' er ongeveer uit gaat zien, was al in grote lijnen bekend. Nu zijn echter enkele concrete punten van het plan gelekt in een interne memo, die in handen is van Automobilwoche.

Dat De Meo zit te broeden op een reorganisatieplan is al enige tijd bekend. Groupe Renault wil flink gaan besparen door onder meer het terugschroeven van de productiecapaciteit en het schrappen van een krappe 15.000 banen. In de memo wordt nog niet gerept over een concreet getal, maar eerder sprak men over een bezuiniging van € 2 miljard. Daarnaast wordt het bedrijf opgedeeld in vier hoofdgroepen: Renault, Dacia, Alpine en 'nieuwe mobiliteiten'. Met de laatste categorie wil Renault zich meer gaan profileren als mobiliteitsaanbieder. In de memo stelt De Meo al een specifiek doel: vanaf 2026 moet 20 tot 30 procent van de totale bedrijfsactiviteiten van Renault hieruit bestaan.

Daarnaast moet Renault compacter worden. De Meo wil het aantal modellen met 30 procent reduceren en zich vooral gaan richten op het C-segment. Dat wordt echter nog een hele uitdaging, want tegelijkertijd stelt de CEO dat dat niet ten koste moet gaan van het marktaandeel van Renault. Wat betreft de wereldwijde ambities gaat Renault ook een toontje lager zingen. Met name in Azië en Zuid-Amerika zijn de resultaten lager dan verwacht, waardoor een terugtocht uit die markten op de loer ligt. Renault blijft wel actief in China, maar volgens de Meo moet het merk daar behoorlijk aan de bak om van enige relevantie te kunnen zijn. Vermoedelijk krijgt Nissan daar een leidende rol.

De alliantie

Voor Renault blijft de samenwerking met Nissan en Mitsubishi namelijk belangrijk. De drie merken krijgen alle drie hun eigen taken toebedeeld in de samenwerking en dat moet uiteindelijk leiden tot een besparing van 40 procent op de totale ontwikkelingskosten. De Meo zegt dat het vooral van belang is dat samenwerkingsprojecten in de toekomst 'concreter en specifieker' moeten zijn. Hij zegt er verder alles aan te willen doen om de band tussen de drie-eenheid te behouden.

Op 14 januari krijgt het reorganisatieplan een meer concrete invulling. De memo rept overigens nog niet over de toekomst van Alpine. De Meo zei eerder dat hij een grotere rol ziet voor het submerk, waarbij het onder meer kan dienen als het nieuwe sportieve label van Renault. Komende maand wordt daarover vermoedelijk meer duidelijk.