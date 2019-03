McLaren Senna van Lego

McLaren en Lego slaan voor de derde keer de handen ineen. Waar de samenwerking tussen de twee bedrijven eerder Lego-versies van de P1 en van de 720S tot gevolg had, is het nu de beurt aan de Senna om zijn aerodynamische koets te verruilen voor een exemplaar dat lijkt alsof hij door een computer met te weinig rekenkracht is gegenereerd.

Voor de Speed Champions-reeks van Lego werkten het Deense bedrijf van de speelgoedsteentjes en McLaren al twee keer eerder samen. Zo werden de P1 en de 720S al in het klein verkocht, en in het geval van de 720S verscheen ook een levensgroot exemplaar. McLaren en Lego luiden nu het moment in waarop de Senna in het klein beschikbaar komt, maar natuurlijk hoort ook daar een Lego-Senna op ware grote bij.

De Lego Senna is opgebouwd uit ongeveer 467.854 Legosteentjes, steentjes die tijdens een helse klus die 5.000 uur in beslag nam uiteindelijk deze 1.700 kilo wegende creatie vormt. Let wel, dat is 500 kilo meer dan een échte Senna in de schaal legt. De Lego-720S bestond overigens uit 200.000 steentjes minder. Rijden doet het gevaarte niet, maar zaken als verlichting doen het wel. Wie de Lego-auto start, hoort het geluid van een brullende V8. Dat geluid reageert zelfs op de mate waarin het échte gaspedaal wordt ingetrapt. De banden en de bestuurdersstoel zijn in dit geval overigens niet uit Lego-steentjes opgebouwd, hetzelfde geldt voor het stuurwiel. Een marketingstunt? Uiteraard, maar wel weer een erg leuke.