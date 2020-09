McLaren Senna GTR LM eert Le Mans-succes

McLaren heeft vijf Senna's omgetoverd tot retro Le Mans-racers, in de stijl van de F1's die in 1995 geschiedenis schreven op het Circuit de la Sarthe. Het betreft niet alleen een uiterlijke opwaardering.

Dat het dit jaar 25 jaar geleden is dat McLaren de 24 Uur van Le Mans domineerde met de F1, laat het Britse merk niet ongemerkt aan zich voorbijgaan. In juni schotelde het al een speciale gelimiteerde 720S voor met een dikke knipoog naar die prestatie, maar bij de Senna gaat men een flinke stap verder. De koning uit de McLaren-stal heeft van top tot teen een behandeling gekregen die direct herinneringen oproept aan de F1 GTR uit 1995.

De Senna GTR LM gedoopte feestnummers zijn in de verschillende kleurstellingen uitgevoerd die in 1995 op de deelnemende F1's waren te zien. Zo is er de winnende zwarte 'Uneo Clinic', de gele 'Harrods', de blauw-witte 'Gulf', de blauw 'Jacadi' en de grijs-zwarte 'Cesar'. De eerste vier eindigden een kwart eeuw geleden in de top 5, de Cesar-auto eindigde op de 13e stek. Tot op detailniveau zijn de kleurstellingen (met de hand) nagemaakt, inclusief de sponsoren en de vlaggen die de nationaliteit van de toenmalige bestuurders weergeven. Het mag haast geen verrassing heten, maar van elk exemplaar is er maar eentje gemaakt. Allemaal op bestelling van één of meerdere klanten met ongetwijfeld een portemonnee waar je u tegen zegt.

Wie denkt dat het enkel gaat om een leuk lakje verf op een verder 'standaard' Senna GTR, heeft het mis. De LM-versies zijn onder de kap ook aangepakt en dat leidt tot een vermogenstoename van 20 pk. De biturbo 4,0-liter V8 stampt er voortaan 845 pk en 800 Nm uit. Ook het LMP-stijl stuur is heel bijzonder en speciaal voor deze versies ontwikkeld. In de schakelflippers is goud verwerkt, ongetwijfeld een knipoog naar het goud dat in de motor van de F1's aanwezig was. Het geheel rust op wielen die overduidelijk ook geïnspireerd zijn op die van de F1's.

Wat de bijzondere creaties hebben gekost, wordt wijselijk achterwege gelaten. De gelukkige eigenaren krijgen in ieder geval de kans om dit weekend, waarin de 24 Uur van Le Mans wordt verreden, met de Senna's over het circuit te razen. Zo zijn de succesnummers van 1995 er toch een beetje bij.