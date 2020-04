McLaren Senna krijgt krachtinjectie

Je zou denken dat een ruim een € 1 miljoen kostende en 800 pk sterke lichtgewicht hypercar van McLaren krachttechnisch wel prima in de slappe was zit, maar niet iedereen is het daar mee eens. Tuner Novitec acht het namelijk nodig de tot 500 stuks gelimiteerde - en al uitverkochte - Senna een krachtkuur te geven.

De in 2017 gepresenteerde Senna is een extreme scheurneus die volledig was gericht op het neerzetten van zeer rappe rondetijden. De zo'n 1.350 kilo wegende hypercar kreeg van McLaren een 800 pk en 880 Nm sterke versie van de bekende 4,0-liter V8 achter de voorstoelen, een van twee turbo's voorziene machine die de naar Ayrton Senna vernoemde extremist in 2,8 tellen aan een snelheid van 100 km/h kon helpen. Wie 6,8 tellen geduld had, had de snelheidsmeter van de Senna op 200 km/h staan en een knotsgekke snelheid van 300 km/h was vanuit stilstand in 17,5 seconden te behalen. Novitec is daar blijkbaar niet zo van onder de indruk.

Tuner Novitec heeft namelijk een drietal krachtmodules bedacht, software die het vermogen van de 4.0 V8 in het heftigste geval opkrikt tot 902 pk en 888 Nm koppel. Een snelheid van 100 km/h bereikt de Senna in 6,7 net even rapper dan de standaardversie. Op de 0-200-sprint wint Novitec's variant 0,3 tellen ten opzichte van een reguliere Senna. De topsnelheid is vastgesteld op 335 km/h. Voor wie 902 pk iets te veel van het goede is, heeft Novitec ook modules beschikbaar die het vermogen van de Senna opschroeven tot 855 pk en 888 pk. De krachtigste variant komt standaard in combinatie met een lichtgewicht uitlaatsysteem me twee uitlaateindstukken met elk een diameter van 9,5 centimeter. De Senna heeft standaard drie uitlaateindstukken bovenaan zijn bilpartij, de twee pijpen waren tot op heden voorbehouden aan de Senna GTR.

Hoewel Novitec zijn handen niet brandt aan het aanpassen van de aerodynamica van de Senna, heeft het bedrijf wel bij Vossen aangeklopt voor lichtmetaal dat voor een diameter heeft van 20-inch en achter 21-inch groot is. Om het speciale lichtmetaal worden Pirelli P-Zero-banden gevouwen.