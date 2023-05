Mazda Xedos 9 (1997) - Liefhebber Gezocht

In de onregelmatig terugkerende rubriek 'Liefhebber gezocht' lichten we een opvallende youngtimer of klassieker uit het occasionaanbod van AutoWeek.nl uit. Een auto die in onze ogen (om wat voor reden dan ook) een echte liefhebber als nieuwe eigenaar verdient!

Het zou goed kunnen dat je Mazda's Xedos-label alweer bent vergeten, maar vandaag stoffen we dan graag je geheugen weer even af met een Mazda Xedos 9. Deze statige sedan uit de jaren 90 is op zoek naar een nieuw baasje.

In de jaren 80 waren de verkopen van veel Japanse merken wereldwijd behoorlijk opgebloeid en tegen de jaren 90 kregen ze daardoor wat meer bravoure. Dat leidde bijvoorbeeld tot de lancering van Lexus, Toyota's luxemerk, maar ook Mazda wilde de aanval op de gevestigde 'premium'-orde openen. Dat deed het hier in Europa wel gewoon met de eigen merknaam, maar daar plakte het de nieuwe naam Xedos achter, gevolgd door een cijfer dat het leende van het bread-and-butter-familielid. Zo maakten we in 1992 eerst kennis met de Xedos 6, die zijn basis deelde met de 626, en vervolgens verscheen in 1993 de Xedos 9 als hoger in de markt staande broer van de hier toen reeds verdwenen 929. De Xedos 9 was het vlaggenschip van de Europese Mazda-vloot.

Net als de Xedos 6 kreeg de Xedos 9 een koetswerk waarin ronde vormen de klok sloegen, vrij subtiele koplampen en een wat deftiger grilletje dan de reguliere Mazda's. Ook in het interieur oogde het net even wat creatiever gestileerd dan gewoonlijk en naar wens kon je de Xedos 9 met vrijwel alle moderne gemakken van dat moment krijgen. Opvallend was de motorenkeuze, want het begon bij een 2,0 liter grote V6. Een voor een zescilinder bescheiden slagvolume, maar hij deed zijn werk nou eenmaal wat soepeler dan de viercilinders. Wie wat meer pit wilde, kon gaan voor een 2.3-V6 die volgens de Miller-cyclus liep, een unicum destijds. De populairste keuze was echter de 2,5-liter V6, die uiteindelijk als enige optie overbleef en ook in de Mazda Xedos 9 ligt die we hier zien.

De grootste motor betekende in dit geval overigens niet dat je ook het meest te besteden had. De Xedos 9 was duurder met de 2.3 aan boord, die overigens ook sterker was. Daarbij kon je bij de 2.5 ook nog gaan voor vierwielsturing en dat heeft dit exemplaar niet. Het is in die zin dus een betrekkelijk bescheiden Xedos 9, al hield je met de 2.0 pas echt de hand op de knip. Dit exemplaar heeft verder wel ongeveer alles wat je aan elektrische basisgemakken anno 2023 in je auto te wensen hebt. Zo zijn alle ramen elektrisch bedienbaar, evenals de zijspiegels, is er airconditioning en cruisecontrol, maar ook zit er een elektrisch bedienbaar schuifraam in het dak. Vooral dat laatste kan in deze tijd van het jaar natuurlijk heerlijk zijn. Het is ook nog een automaat, dat wil je ook eigenlijk het liefst in een auto als deze.

Klinkt goed al met al, toch? Er zijn alleen ook enkele minpuntjes. Zo oogt de stoelbekleding niet heel fris meer en er zit niet voor niets een hoes om het stuurwiel. Deze Mazda Xedos 9 heeft namelijk met 354.000 km op de teller al de nodige ervaring achter de rug. Daar moet hij echter wel tegen kunnen. Daarbij lijkt het erop dat hij pas één eigenaar heeft gehad, dus dat pleit ook voor dit exemplaar. Ten slotte is er de vraagprijs nog: €1.999. Voor dat geld krijg je nog altijd best veel auto, lijkt ons.