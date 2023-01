Mazda MX-30 R-EV: kleine meerprijs voor groter bereik

De elektrische Mazda MX-30 kreeg er onlangs een nieuwe variant bij: de MX-30 R-EV. Net als de bekende MX-30 is de Mazda MX-30 R-EV altijd elektrisch aangedreven, maar toch is het geen volledig elektrische auto. De MX-30 R-EV heeft namelijk een verbrandingsmotor aan boord die als range-extender fungeert, en dat is er niet zomaar een. Mazda heeft met zijn Skyactiv-X-motoren al een eigenwijs stukje techniek in huis en doet daar met de Mazda MX-30 R-EV nog een schepje bovenop. De benzinemotor is namelijk een rotatiemotor! De Mazda MX-30 R-EV heeft in Nederland een vanafprijs van €36.990 en is daarmee slechts €550 duurder dan de reguliere elektrische variant.

Voor die net geen 37 mille krijg je de Mazda MX-30 R-EV als Prime-Line. De uitvoeringen komen helemaal overeen met die van de MX-30 EV zonder-range-extender en dus is de MX-30 R-EV er ook als Exclusive Line, Advantage en Makoto. Om de komst van de nieuwe motorversie te vieren is de MX-30 R-EV echter ook leverbaar in een speciale Edition R variant waar je €45.590 voor kwijt bent.

Prijzen Mazda MX-30 R-EV

Uitvoering Vanafprijs E-Skyactiv R-EV 170 Prime-Line € 36.990 E-Skyactiv R-EV 170 Exclusive-Line € 37.990 E-Skyactiv R-EV 170 Advantage € 39.290 E-Skyactiv R-EV 170 Makoto € 40.490 E-Skyactiv R-EV 170 Edition R € 45.590

Verschil MX-30 R-EV en MX-30 EV

De Mazda MX-30 R-EV is overigens niet gewoon een elektrische MX-30 waar Mazda een rotatiemotor aan heeft toegevoegd. Zo is het accupakket met een capaciteit van 17,8 kWh een maatje kleiner dan het 35,5 kWh grote exemplaar in de reguliere MX-30. Daar kan de MX-30 R-EV tot 85 kilometer mee rijden. De range-extender is een 830 cc kleine machine die 74 pk opwekt en die zijn levenslust uit een benzinetank met een inhoud van 50 kilometer haalt. De rotatiemotor drijft een generator aan die het accupakket oplaadt. Het blokje ligt net als de generator en de elektromotor gewoon onder de motorkap.

Ook de elektromotor van de MX-30 R-EV is anders dan die in de reguliere MX-30. Met 170 pk en 260 Nm is hij namelijk sterker dan het exemplaar dat in de MX-30 EV 145 pk levert. In 9,1 seconden zoemt de MX-30-met-rotatiemotor naar een snelheid van 100 km/h (MX-30 EV: 9,7 seconden). DC-laden kan met tot 36 kW. Dankzij V2L-hardware kun je met de MX-30 R-EV ook elektrische apparaten opladen.

