Mazda heeft nieuwe CEO

Moro (63) wordt als alles wordt goedgekeurd in juni, tijdens de algemene aandeelhoudersvergadering van Mazda, benoemd tot CEO. Hij neemt dan het stokje over van de in 2018 aangestelde Akira Marumoto, die we niet terugzien in een andere hoge functie in de lijst van Mazda. Volgens Automotive News wordt hij Senior Advisor. Er staan heel wat wijzigingen op de planning in het management van Mazda. De bestuursvoorzitter wordt bijvoorbeeld ook vervangen, net als de CFO en de directeuren van een reeks specifieke afdelingen.

Mazda gaat niet uitgebreid in op de reden van de wijzigingen, en dat is natuurlijk het goed recht van dit Japanse merk. Men volstaat simpelweg met de mededeling dat er ‘wijzigingen in het personeelsbestand’ zijn die deze veranderingen hebben aangejaagd. Masahiro Moro was net als zijn voorganger de baas over de Noord-Amerikaanse afdeling van Mazda, voordat hij naar de absolute toppositie vertrok. Moro werkt al sinds 1983 bij Mazda.

Als het gaat om Japanse topfuncties in de auto-industrie is er de laatste tijd relatief veel nieuws: onlangs trad er ook bij Subaru al een nieuwe CEO aan.