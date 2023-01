Mazda CX-90: CX-60 met een maatje meer

Maak kennis met de Mazda CX-90. De Mazda CX-90 is een SUV met tot acht zitplaatsen en dus kun je hem zien als de grote broer van de Mazda CX-60. Maar de Mazda CX-60 en CX-90 komen niet naast elkaar te staan in de showroom. Hoe zit dat?

Met SUV's en cross-overs doe je goede zaken en Mazda deinst er bepaald niet voor terug om het de wereld van de hoogpotigen behoorlijk wat met elkaar overlappende modellen te leveren. In het internationale leveringsgamma van het merk vinden we de zeer sterk op elkaar lijkende CX-8 en CX-9 en in de Verenigde Staten staan de CX-5 en de hier onbekende CX-50 gebroederlijk naast elkaar in de showrooms. Met de Mazda CX-60 klonk het startschot voor de komst van een nieuwe reeks relatief hoog in de markt gepositioneerde modellen van Mazda die op een in de basis achterwielaangedreven platform staan. De Mazda CX-60 komt niet naar de Amerikaanse markt en krijgt in de vorm van de nog te onthullen CX-80 in Europa een grote broer met zeven zitplaatsen. In de Verenigde Staten voegt Mazda op termijn de eveneens nog te presenteren CX-70 aan zijn leveringsgamma toe. Ook dat CX-60-equivalent krijgt een grote broer met drie zitrijen en tot acht zitplaatsen boven zich en die is er nú al: de Mazda CX-90.

De Mazda CX-90 deelt zijn platform en zijn techniek met 'onze CX-60' en het is dan ook niet vreemd dat enige uiterlijke gelijkenissen met die auto de CX-90 bepaald niet vreemd zijn. Van voren lijkt hij er als twee druppels water op, maar aan de achterzijde zijn er wel degelijk verschillen. De daklijn van de langere Mazda CX-90 loopt verder door naar achteren en door de komst van een grotere derde zijruit is dus ook de raampartij van de SUV anders. De D-stijl van de CX-90 ligt optisch een stuk vlakker. Het mag geen verrassing heten dat ook de achterkant bijzonder sterk lijkt op die van de CX-60 en dat het complete dashboard zelfs nagenoeg één op één is overgeheveld uit de CX-60. Hoeveel groter de Mazda CX-90 is dan de CX-60, kunnen we je helaas nog niet vertellen. Mazda geeft namelijk vooralsnog geen afmetingen vrij.

Net als de Mazda CX-60 en de nog te onthullen CX-70 (VS) en CX-80 (Europa) staat de CX-90 op het nieuwe in de basis achterwielaangedreven platform van Mazda. In de Verenigde Staten is de Mazda CX-90 er net als onze CX-60 met een 327 pk en 500 Nm sterke plug-in hybride aandrijflijn met net als de CX-80 een 17,8 kWh accu. Daarnaast levert Mazda de CX-90 er met een 345 pk en ook 500 Nm sterke mild-hybride 3.3 zes-in-lijn benzinemotor. De plug-in hybride CX-60 ging bij zijn introductie met de titel 'sterkste personenauto van Mazda ooit' aan de haal, maar moet die nu afstaan aan de CX-90 met zescilinder. Sterker nog: de geblazen 3.3 is de krachtigste benzinemotor die Mazda ooit heeft gebouwd.

Voor de Europese markt heeft Mazda onder meer de komst van een mild-hybride 3.0 e-Skyactiv-X-motor aangekondigd. Inderdaad, de innovatieve Skyactiv X- en dus niet Skyactiv-G. In onder meer Australië bestaat de CX-60 er overigens al met een 3.3 zes-in-lijn Skyactiv-G-machine, maar die is niet zo krachtig als de versie in de Amerikaanse CX-90. Ook haalt Mazda nieuwe 3.3 zes-in-lijn dieselmotoren in Europa naar de CX-60. Het Europese equivalent van de Mazda CX-90 - de CX-80 dus - verwachten we later dit jaar.