Mazda CX-60: zes-in-lijn diesels in detail

De Mazda CX-60 is de eerste plug-in hybride SUV die het merk in Europa gaat verkopen. Dat is lang niet het enige waarmee de nieuwe SUV de aandacht trekt. Zo komt de CX-60 ook met splinternieuwe - jawel - zes-in-lijn dieselmotoren op de markt, machines waarvan nu de voor de Europese markt bestemde versies zijn belicht.

De Mazda CX-60 is om diverse redenen een interessante auto. In de eerste plaats is het een volledig nieuw model dat géén vervanger is van een bestaande auto. Daarnaast komt de auto met een kleurrijke reeks aandrijflijnen naar Europa. Mazda haalt de CX-60 eerst met een 327 pk sterke plug-in hybride aandrijflijn naar Nederland. Op de Europese motorenlijst komen we verder niet één, maar drie splinternieuwe zes-in-lijn-motoren tegen. Daarvan is er één een 3.0 Skyactiv-X (!) benzinemotor en zijn er twee een 3.3 zes-in-lijn diesel. Eerder schreven we al over de zescilinder diesels die Mazda in thuisland Japan in de CX-60 hangt en nu hebben we meer informatie van de voor de Europese markt bestemde smaken.

De twee zescilinder diesels zijn allebei mild-hybride (48v) motoren met een inhoud van 3,3 liter die e-Skyactiv D heten. De krachtigste variant is 254 pk en 550 Nm sterk en noteert een gemiddeld WLTP-verbruik van 5,3 l/100 km achter zijn naam. De Mazda CX-60 met deze 254 pk sterke dieselmotor is altijd vierwielaangedreven en sprint in 7,4 seconden naar een snelheid van 100 km/h. Zijn topsnelheid: 219 km/h.

Deze variant wordt ook in Japan geleverd, maar de aldaar ook leverbare 231 pk sterke versie van de 3.3 e-Skyactiv D komt niet naar Europa. Wél haalt Mazda een 200 pk sterke variant van de nieuwe zes-in-lijn diesel naar ons deel van de wereld. De Mazda CX-60 met deze 200 pk sterke 3.3 e-Skyactiv D verbruikt gemiddeld 4,9 l/100 km en is altijd achterwielaangedreven.

Meer dan Mazda CX-60

Mazda slaat in januari 2023 de orderboeken open van de CX-60 met de 3.3 diesels. In 2023 brengt Mazda overigens ook de CX-80 op de markt, een SUV die nog een maatje groter is dan de 4,75 meter lang CX-60 en die in tegenstelling tot die auto drie zitrijen krijgt. Vanaf omstreeks 2025 komt Mazda met een reeks in de basis als elektrische auto ontwikkelde modellen die het nieuwe modulaire Skyactiv EV-platform komen te staan.

Hier lees je meer over de Mazda CX-60.